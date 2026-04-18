Un Longines Global Champions exitoso, dice Emily Álvarez

LA AMAZONA mexicana Emily Cinnamon Álvarez, hija del boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez, catalogó al Longines Global Champions Tour México 2026 como el mejor evento de CDMX y de todo el país en medio de su participación en la competencia en Campo Marte.

La joven, quien a lo largo de los cuatro días participa en seis pruebas, todas de la categoría de 2 estrellas, aseguró no tener palabras para definir su experiencia en la segunda fecha de la temporada de la prestigiosa serie anual de salto individual. “Es una experiencia inexplicable, sentimientos inexplicables, me la he pasado muy bien, he tenido muy buenos resultados. Creo que es el mejor evento de aquí de la CDMX y de México en general, es un evento que me alegra mucho y que espero que se siga celebrando”, aseguró Emily Álvarez en exclusiva con La Razón.

7 pruebas habrá el fin de semana en el evento

La atleta afirmó que el mejor consejo para competir en un evento de la trascendencia del Longines Global Champions Tour México 2026 es entrar a la pista con la cabeza fría para que los nervios y la presión no hagan de las suyas.

“Creo que siempre hay que entrar con la mente fría para que no te ganen los nervios, saber resolver e improvisar”, compartió la amazona de 18 años, quien compite por segunda vez en este evento.

Por su parte, el jinete brasileño Eduardo Pereira consiguió su segunda victoria en la competencia de Campo Marte, tras ganar el Trofeo Banorte, de la categoría CSI 5 (1.60 metros), a la monta de H5 Londontime con tiempo de 73.64 segundos.

La disputa por el Trofeo Aeroméxico concluyó con podio mexicano, luego de que Xaviera Maurer terminó líder con 55.30 segundos a la monta de Miss Caja Blue PS. Tras ella culminaron Lorenza Mena (56.80 s.) y Luis Manuel Santisteban (58.78 s.), quienes condujeron a Elvis Presley y Relajo LS, de manera respectiva.