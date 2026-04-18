Vamos En pro del deporte mexicano: Benjamín Salinas

El LIV Golf México City 2026 sigue su marcha en el Club Chapultepec, y en entrevista exclusiva con Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, reconoció que es de suma importancia tener este tipo de eventos en el país, ya que uno de sus objetivos es buscar el desarrollo de los deportistas mexicanos y de Latinoamérica.

“Compartimos la visión de desarrollar el mercado mexicano y, sobre todo, a los jugadores mexicanos, cosa que era muy diferente antes. El LIV Golf se enfoca en que el golf crezca en el mundo y el PGA es más para el mercado estadounidense. Cuando nos dijeron que, si le entrábamos a desarrollar el mercado de México y que existieran mejores jugadores a nivel profesional, les dije que por supuesto, que para eso estábamos y que con gusto le entrábamos”, comentó el directivo.

El Dato: En el segundo día del evento, Jon Rahm toma el liderato en solitario en el Club de Golf Chapultepec. El español tuvo 67 golpes para llevar -10 impactos en el acumulado.

Dos de los mejores golfistas mexicanos se encuentran participando en el LIV Golf México City. Abraham Ancer y Carlos Ortiz desean poner el nombre del país en lo más alto, pero cuando ellos soñaban con ser profesionales, la realidad del deporte de los palos era muy distinta.

“Vemos a Abraham y a Carlos jugar aquí y todo muy bien, pero hace 10 años no estaban aquí. Ellos tuvieron la oportunidad de jugar hasta con Tiger Woods, y eso los catapultó; entonces, todos tuvieron en su momento algo de ayuda. Sucede que el mercado amateur de Latinoamérica casi no tiene esa ayuda para competir en el mercado profesional, y eso es lo que estamos tratando de cambiar”, añadió.

¿Qué se necesita en México para que el golf sea más popular? Para que crezca el golf en el país, tenemos que dar algo de carnita. Tiene que ser un evento de entretenimiento al que las familias puedan venir y pasar un rato agradable. Es vivir una gran experiencia y disfrutar todo el día.

¿Cómo acercar más el golf al público? Hay una comunidad a la que le gusta el golf y es importante para ciertas marcas. Nuestra estrategia como TV Azteca en nuestro streaming y en todas las demás plataformas es servirles a todos los mercados y ahí entra el mundo del ciclismo, boxeo y futbol femenil; pero cada uno tiene sus estrategias y hay que conocerlas.

Grupo Salinas, como organizador del evento, sabe que uno de los objetivos es atraer a los niños y jóvenes para que inicien con el gusto por el golf y puedan salir adelante en sus proyectos. Por lo mismo, Benjamín Salinas aseguró que es primordial que los infantes conozcan a sus ídolos y los vean de cerca.

“Nosotros lo que buscamos es cómo los niños pueden ver a sus grandes estrellas y convivir con ellos. Si nos fijamos en los niños y observamos cómo se les quedan viendo a los golfistas, es impresionante y esto nace del interés. Con LIV Golf, quedamos de que trajeran a los mejores golfistas del mundo y ahí fue cuando dijimos ‘va’, pues eso genera interés”.

La Ciudad de México se ha convertido en uno de los puntos de interés para el deporte mundial, y “esta ciudad ofrece demasiado y los jugadores están locos por venir. Nadie los trata como México y sí me llena de orgullo ser parte de todo esto y que la transmisión se vea en miles de millones de lugares. Poder enseñar esta cara de la Ciudad de México que casi no se ve, es muy importante para nosotros”.

Es año de Mundial y la hospitalidad de los mexicanos siempre es latente en el mundo, por lo que el vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas aseguró que las marcas y las autoridades establecidas están volcadas en que todo salga a la perfección.

“Todo está volcado sobre el Mundial. Estamos a 50 días y eso es del interés de las autoridades y de todas las marcas”, resaltó Benjamín Salinas.