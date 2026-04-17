Chicharito Hernández insulta a uno de sus fanáticos en redes sociales; “pregúntale a tu jefa” (VIDEO)

Después de su salida de Chivas, el ‘Chicharito’ Hernández comenzó a incursionar más a fondo en el mundo de las redes sociales y en los últimos meses ha sido tema de conversación por los videos que publica en su cuenta de Instagram y en esta ocasión no fue la excepción.

El exdelantero del Rebaño Sagrado publicó un video donde responde la pregunta de un fanático que fue: “¿De cuál shampoo usas, mi chicha?”. ‘Chicharito’ Hernández leyó esto y respondió: “Pregúntale a tu jefa”, palabras que pocos esperaban al tratarse de una figura pública.

Sin embargo, en la descripción del video, Javier Hernández escribió: “Dime que era mexicano, sin decirme que eres mexicano (una broma con todo respeto)”, además de que varios internautas lo tomaron con gracia, pues comentaron emojis riéndose en la publicación.

Chicharito Hernández vivirá la Copa del Mundo como analista de FOX Sports

Tras su salida de Chivas, el futuro de Javier Hernández en el futbol profesional era incierto, pues con sus actuaciones en el Rebaño Sagrado no lograba convencer a algún equipo para ser contratado otra temporada más.

Es por eso que ‘Chicharito’ Hernández tomó la decisión de convertirse en analista para FOX Sports y formará parte de la cadena de televisión durante la Copa del Mundo del 2026 y de esta forma podrá vivir su cuarto Mundial de la FIFA, solo que en esta ocasión detrás de los micrófonos.

La última vez que el delantero mexicano portó la Tricolor en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018, cuando formó parte del equipo de Ricardo Osorio y logró su último gol en un Mundial ante Corea del Sur en la fase de grupos.

¡Bienvenido, Javier Hernández!



Mexico’s all-time top goalscorer, Javier “Chicharito” Hernández, is joining the FOX Sports broadcast team for the biggest FIFA World Cup in history.@CH14_ pic.twitter.com/AFJXlEpiMa — FOX Sports (@FOXSports) April 9, 2026

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo del 2026?

La FIFA ajusta los últimos detalles previos a vivir la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y la tercera que se llevará a cabo en México, además de que los equipos ya están listos para viajar el próximo verano a Norteamérica para disputar el certamen.

Será el 11 de junio cuando el mundo se paralice para vivir la inauguración del Mundial 2026 con el encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

Mientras que la gran final de la Copa del Mundo, en donde podríamos ver al ‘Chicharito’ Hernández participar como analista, se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

DCO