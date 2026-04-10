¡Confirmado! Claudia Sheinbaum revela dónde jugará Irán sus partidos en el Mundial 2026

Jugadores de Irán antes de un amistoso en la Fecha FIFA de marzo del 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló Irán jugará todos sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, esto luego de que la FIFA no autorizó el cambio de sede de los juegos del equipo asiático ante conflictos de dicho país con Estados Unidos.

“Finalmente, la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales. Que eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”, aseguró Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

🇮🇷🇺🇸'FIFA DECIDIÓ QUE NO PODÍAN CAMBIARSE LOS PARTIDOS DE LAS SEDES ORIGINALES'



La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el organismo rector rechazó la petición de mover los juegos de Irán a México por temas de logística.



📍 Inglewood y Seattle se mantienen como sedes



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Claudia Sheinbaum había sugerido que México podía ser sede de los encuentros de Irán en la fase de grupos del Mundial 2026, pero con esta negativa de la FIFA dicha posibilidad quedó descartada y México ya no recibirá más duelos durante el desarrollo del torneo.

¿En qué ciudades de Estados Unidos jugará Irán?

Los Ángeles y Seattle son las ciudades de Estados Unidos en las cuales Irán jugará sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los príncipes de Persia enfrentarán a las selecciones de Nueva Zelanda y Bélgica en el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Chargers y de los Rams de la NFL, en sus primeros dos juegos de la primera ronda.

El último compromiso de Irán en el Grupo G del Mundial 2026 será en contra de Egipto en el Lumen Field de Seattle, Washington.

¿Cuántos juegos habrá en México en el Mundial 2026?

México será sede de 13 partidos durante la celebración del Mundial 2026, de los cuales cinco serán en la CDMX, cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalalajara.

El Estadio Azteca (Banorte) acogerá el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica el próximo 11 de junio. También acogerá un encuentro de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

El Estadio AKRON, casa de las Chivas, recibirá cuatro cotejos durante el Mundial 2026, todos correspondientes a la fase de grupos, entre ellos el esperado Uruguay vs España.

Por su parte, el Estadio BBVA, hogar de los Rayados del Monterrey, albergará tres partidos de la primera ronda y uno de dieciseisavos de final. En este último podría jugar la selección de Países Bajos.

EVG