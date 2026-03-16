¡Confirmado! Confederación Asiática reveló el destino de Irán en el Mundial 2026

Futbolistas de la selección de Irán antes de un juego eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

Un importante dirigente de la Confederación Asiática de Futbol (AFC por sus siglas en inglés) afirmó que Irán sigue dispuesto para participar en el Mundial 2026 que se celebrará a partir del próximo 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El secretario general de la AFC, Windsor John, indicó que el ente rector continental no ha escuchado nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial 2026. “Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar” agregó.

🇮🇷 LA AFC ASEGURA QUE IRÁN JUGARÁ EL MUNDIAL 2026



Windsor John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol, aseguró ante la prensa: "Hasta el día de hoy, la federación nos dijo que van al Mundial. Son miembros nuestros, queremos que jueguen. Hasta donde sabemos,… pic.twitter.com/U4OcZqkIqK — Histoporte (@histoporte_) March 16, 2026

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de futbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación nos ha dicho que van al Mundial”, profundizó respecto a la participación de Irán en el Mundial 2026 el secretaria general de la Confederación Asiática de Futbol.

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Irán considera que nadie puede excluirla del Mundial 2026

Un portavoz del gobierno irán también recalcó en Teherán que le corresponde a la FIFA explicar por qué el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la semana pasada que la “vida y seguridad” de los jugadores de la selección de Irán podrían estar en riesgo si disputan el Mundial 2026.

En una publicación en redes sociales la semana pasada, en reacción a comentarios de Trump, la selección iraní manifestó que “nadie puede excluirla” del magno evento, en el que debería ser una firme candidata a avanzar a las rondas de eliminación directa.

Grupo de Irán en el Mundial 2026

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Calendario de Irán en el Mundial 2026

Irán vs Nueva Zelanda (15 de junio en Los Ángeles)

Bélgica vs Irán (21 de junio en Los Ángeles)

Egipto vs Irán (26 de junio en Seattle)

Irán pide a FIFA que responda a comentarios de Donald Trump

Pero la réplica del equipo de Irán en Instagram confirmó que aún quiere participar en el Mundial 2026 y subrayó que el torneo lo organiza la FIFA, no Donald Trump ni Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó que la “FIFA debe responder” a la duda planteada por Donald Trump.

“La FIFA es la organizadora del Mundial”, sostuvo Baghaei. “Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre que el entorno no es seguro para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad y la habilidad para proporcionar seguridad para un evento deportivo tan importante”, indicó al respecto.

La FIFA no ha hecho comentarios en los últimos días más allá de una publicación en Instagram del presidente Gianni Infantino tras reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. El mandamás del organismo escribió que recibió garantías de que Irán era bienvenido en el Mundial 2026.

EVG