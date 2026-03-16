El refuerzo que tanto deseaba Cruz Azul ya está listo y la afición se ilusiona pese a estar en la Jornada 12

Cruz Azul tendrá el refuerzo que tanto quería en la Jornada 12 del Clausura 2026.

Cruz Azul, líder del Clausura 2026, estrenará refuerzo en la Jornada 12 de la Liga MX. O algo similar, luego de que el director técnico Nicolás Larcamón reveló que el portero colombiano Kevin Mier estaría de vuelta en las canchas el próximo viernes 20 de marzo, en el duelo en calidad de visitante contra Mazatlán.

Si bien no garantizó que Kevin Mier será parte del 11 inicial en el partido de la Jornada 12 contra los Cañoneros, el estratega argentino señaló que es muy factible que el sudamericano ataje dicho encuentro, pues en el de mitad de semana en la Concacaf Champions Cup contra Monterrey el titular será Andrés Gudiño.

Kevin Mier aún no está listo, Andrés Gudiño seguirá siendo titular.



Previa Cruz Azul vs Monterrey Concachampions. pic.twitter.com/qcojHn9Wh8 — Mundo Futbol MX (@MundoFutbolMX2) March 16, 2026

“Es parte de la planeación de su vuelta a las canchas. Valorarlo para el último partido antes del receso, para el juego amistoso que tenemos previsto para el receso. Por el momento seguimos considerando a Gudiño como el portero que va a afrontar la vuelta en el partido de mañana”, comentó el entrenador de Cruz Azul en conferencia de prensa acerca del regreso de Kevin Mier.

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¿Por qué no ha jugado Kevin Mier en el Clausura 2026?

El portero colombiano Kevin Mier no ha podido jugar con Cruz Azul en lo que va del Clausura 2026 de la Liga MX debido a que se recupera de una lesión que sufrió en la parte final del Apertura 2025.

El cancerbero sudamericano sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha en la derrota ante Pumas en la última jornada del torneo anterior, en una acción desafortunada con el mediocampista colombiano Adalberto Carrasquilla.

Dicha lesión le impidió a Kevin Mier jugar la Liguilla del Apertura 2025, en la que Cruz Azul fue eliminado por Tigres, a la postre subcampeón tras caer a manos del Toluca.

¿Cuántos goles ha recibido Andrés Gudiño con Cruz Azul en el 2026?

El mexicano Andrés Gudiño ha sido el portero titular de Cruz Azul en lo que va del 2026, ante la ausencia del colombiano Kevin Mier, tanto en Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

El guardameta originario de Mérida, Yucatán, ha recibido 13 anotaciones en lo que va del año, de las cuales 11 han sido en duelos correspondientes al Clausura 2026 y las otras en el certamen de la Concacaf, del cual La Máquina es actual monarca.

EVG