Cruz Azul, en 17 días, juega seis duelos entre Liga MX y Concacaf

Jugadores de Cruz Azul festejan un gol en la Liga MX el pasado 28 de febrero.

El Cruz Azul, el nuevo líder del Clausura 2026, tendrá un marzo muy movido debido a que en un lapso de 17 días afrontará seis compromisos entre Liga MX y la Concacaf Champions Cup, comenzando por su partido de este martes 3 de marzo contra el sotanero Santos Laguna en el Estadio Corona, en actividad de la Jornada 9 del futbol mexicano.

El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón viene de vencer 2-0 al Monterrey, resultado que le permitió asumir el primer puesto de la clasificación en combinación con la derrota de las Chivas a manos del bicampeón Toluca.

El Dato: El juego entre Chivas y León está programado para llevarse a cabo el próximo 18 de marzo en la cancha del Estadio AKRON.

Rayados sería precisamente uno de los rivales a los que La Máquina se medirá en marzo, pero a doble encuentro debido a que disputarán una de las eliminatorias correspondientes a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, torneo del que los celestes son los actuales monarcas.

En el horizonte también se avecinan el Atlético de San Luis, Pumas y Mazatlán, los otros clubes con los que Cruz Azul se verá las caras en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Los de La Noria tuvieron un arranque complicado al perder contra el León en la Fecha 1, pero desde entonces no han conocido la derrota en el semestre y se perfilan como uno de los candidatos para los títulos de la Liga MX y del certamen de la Concacaf, en el que su primera víctima fue el Vancouver FC, al que eliminaron por marcador global de 8-0.

15 goles ha anotado Cruz Azul en el Clausura 2026

Los de La Noria llegan a su encuentro de esta noche ante Santos con una racha de ocho juegos invictos entre liga y Concacaf, de los cuales ganaron siete y solamente empataron uno, el 1-1 contra el bicampeón Toluca en la Jornada 5.

Cruz Azul salió con los brazos en alto en sus tres duelos más recientes contra los de Torreón, que son los únicos que no conocen la victoria en lo que va de la fase regular del Clausura 2026.

Luego del triunfo del fin de semana sobre el Monterrey, la escuadra capitalina encabeza la clasificación de la Liga MX con 19 puntos, uno más que Toluca y Chivas. El trajín de La Máquina en marzo determinará para qué está hecho el club en el primer semestre del año.

Los cementeros solamente no tendrán actividad en la última semana de marzo, cuando la Liga MX se ponga en pausa para darle paso a la penúltima Fecha FIFA antes del arranque del Mundial, en la que México se medirá ante Portugal y Bélgica.

La asignatura pendiente del Cruz Azul es el título de la Liga MX, pues tiene cinco años sin coronarse, lo cual consiguió por última ocasión en el Guard1anes 2021, cuando precisamente en la serie por el título se impuso a Santos Laguna.

La Jornada 9 del Clausura 2026 también presenta el atractivo partido entre Pumas y Toluca, los únicos dos equipos que quedan invictos en el campeonato. Los Diablos Rojos acumulan ocho años sin vencer a los auriazules en Ciudad Universitaria.

El América, por su parte, recibe en la cancha del Ciudad de los Deportes a los Bravos de Ciudad Juárez con la encomienda de dejar atrás la dolorosa goleada sufrida a manos del subcampeón Tigres, que visita la cancha del Cuauhtémoc para enfrentar a la Franja del Puebla.

Monterrey volverá a ser local en el Estadio BBVA, donde mañana recibe al Querétaro, que tiene pendiente su partido de la Fecha 7 en calidad de local contra los Bravos. Gallos Blancos, al igual que Rayados, tampoco ganó el fin de semana después de que igualó 2-2 con Santos.

Nicolás Sánchez asumió de manera interina la dirección técnica del Monterrey luego de que se anunció la salida del español Domènec Torrent, quien ocupaba el cargo desde junio del 2025.

