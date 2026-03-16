Partidos de Champions League este 17 de marzo; dónde ver GRATIS y a qué hora los octavos de final de vuelta

La emoción del futbol europeo regresa con una nueva jornada de la UEFA Champions League. Los mejores equipos del continente se enfrentarán en busca de la gloria y del pase a los cuartos de final de la competencia.

Para este 17 de marzo, el partido más atractivo es entre el Real Madrid y el Manchester City. Este enfrentamiento promete ser uno de los más emocionantes de esta fase y sobre todo porque el conjunto inglés debe salir a buscar la victoria sobre los merengues.

El Manchester City enfrenta al Real Madrid en el Etihad Stadium, siendo su fortaleza para buscar la hazaña de remontar un 3-0 en contra. Ambos equipos han mostrado un rendimiento variable en sus respectivas ligas, pero tienen el potencial para brillar en la competencia europea.

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City y Madrid también pelean por sus ligas

El Manchester City ha tenido un comienzo de temporada sólido, con una serie de victorias que les han dado confianza. Sin embargo, el Real Madrid no se queda atrás, habiendo acumulado una serie de resultados positivos que los posicionan como un rival temible.

A lo largo de los años, el City y el Madrid se han enfrentado en varias ocasiones, con resultados que han mantenido una rivalidad en ascenso. En sus últimos encuentros, los merengues han ganado en tres ocasiones, por lo que esta podría ser la cuarta si eliminan a los celestes.

Además de este partido, también se verán las caras el Sporting de Lisboa y el sorprendente Bodø/Glimt, Chelsea vs. PSG y Arsenal ante el Leverkusen.

💪 Hat-trick and and an advantage in the tie! pic.twitter.com/A9uBtC7NnT — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 12, 2026

Partidos de vuelta de octavos de la Champions

Sporting de Lisboa vs. Bodo/Glimt

Estadio: José Alvalade

Fecha: 17 de marzo

Hora: 11:45

Chelsea vs. PSG

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: 17 de marzo

Hora: 14:00

Manchester City vs. Real Madrid

Estadio: Etihad

Fecha: 17 de marzo

Hora: 14:00

Arsenal vs. B. Leverkusen

Estadio: Emirates

Fecha: 17 de marzo

Hora: 14:00

Así se perfilan los cuartos de final de la Champions

Si Bodø/Glimt avanza, entonces Arsenal o Leverkusen serán los siguientes en visitar el estadio Aspmyra, con capacidad para 8 mil espectadores, dentro del Círculo Polar Ártico, para el partido de ida el 7 u 8 de abril.

Un Real Madrid-Bayern se perfila para una fase eliminatoria por undécima vez en la era de la Liga de Campeones, que comenzó en 1992.

Pese a sumar entre ambos 21 títulos de campeón de Europa, el Madrid (récord de 15) y el Bayern (6) nunca se han enfrentado en una final en los 71 años de historia de la competición. Se han cruzado en ocho semifinales.

Su lado del cuadro también incluye al PSG, Chelsea, Liverpool y Galatasaray, que conformarán uno de los cruces de cuartos de final. El otro cruce de cuartos de final parece encaminado a ver al Atlético enfrentarse al Barcelona o Newcastle.