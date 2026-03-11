Natanael Cano se vuelve loco en el Santiago Bernabéu y así festeja el GOLAZO de Fede Valverde (VIDEO)

El Real Madrid goleó al Manchester City 3-0 en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y Natanael Cano estuvo presente en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu para ver el triplete de golazos de Fede Valverde en primera fila.

El cantante mexicano subió un video a sus historias de Instagram donde presume la primera anotación del mediocampista uruguayo en el partido, además de celebrar por todo lo alto junto a su pareja Marissa Blanco, además de compartir una imagen con su novia al final del encuentro en la Casa Blanca.

En el video no se pueden ver muy bien las caras de los dos, pues Marissa Blanco comienza a brincar y gritar al momento que graba la reacción de ambos, pero Natanael Cano se la pasó muy bien viendo a su equipo, pues se llevaron la victoria por marcador de 3-0 ante el Manchester City.

Real Madrid sorprende al golear al Manchester City en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid, ante todo pronóstico, terminó venciendo al Manchester City por marcador de 3-0, con lo que pone un pie en la siguiente ronda del torneo, aunque no debe confiarse porque la vuelta se juega en la casa de los Citizens y tres del conjunto de Inglaterra mandaría al alargue el encuentro.

Federico Valverde se convirtió en el hombre del partido con el tremendo triplete que anotó frente a Natanael Cano, que vio el partido desde la grada del recinto. El mediocampista uruguayo nunca había anotado un hat-trick en su carrera, así que este partido quedará para la memoria del jugador, pues fue en instancias finales de la Champions League.

Con este resultado, el conjunto de Álvaro Arbeloa podría estar cerca de disputar los cuartos de final de la Champions League y en la siguiente fase no tendrán un rival sencillo, pues se medirían al Bayern Múnich que goleó 6-1 al Atalanta en la ida de los octavos de final.

Fede Valverde consigue su primer triplete en su carrera profesional

Federico Valverde se convirtió en un tremendo killer en el área y marcó su primer triplete en su carrera profesional, un logro que quedará marcado para siempre en su mente, pues podría darle el pase al Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League.

El tercer tanto del ‘Halcón’ fue una completa obra de arte: primero, Brahim Díaz le mandó un servicio por encima de la defensa; el uruguayo le hizo un sombrerito al zaguero del Manchester City y, en el área chica, definió a centímetro de Gianluigi Donnarumma para cerrar su triplete.

El mediocampista merengue lleva dos encuentros seguidos marcando gol, ante el Celta de Vigo en LaLiga de España y esta noche frente al City en la Champions League.

