Champions League: Estos son los 8 cruces de los octavos de final ¿Se repite el Manchester City-Real Madrid?

Llegó el momento más emocionante de la temporada en la Champions League; los octavos de final inician el camino de 16 equipos dentro del torneo para llegar a la gran final que este año se disputará en Budapest.

Como se ha vuelto una costumbre desde hace ya cuatro temporadas, el Real Madrid siempre se encuentra con el Manchester City en rondas de eliminación y este año los merengues visitarán la cancha del Etihad Stadium para el partido de vuelta de los octavos de final.

El caballo negro del torneo, el Bodo/Glimt, podría seguir soñando dentro de la Champions League, pues se enfrentarán al Sporting de Lisboa y, si ya vencieron al Inter de Milán, el conjunto noruego podría meterse a los cuartos de final para continuar escribiendo historia en el certamen.

The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Estos son los cruces de los octavos de final de la Champions League

La UEFA llevó a cabo el sorteo de la Champions League para que los 16 equipos que siguen en pie en el torneo conozcan su camino para llegar a la gran final del certamen internacional, siendo el Manchester City vs. Real Madrid el partido más llamativo de esta ronda.

Paris Saint-Germain vs Chelsea

Newcastle vs. Barcelona

Galatasaray vs. Liverpool

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Manchester City vs. Real Madrid

Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa

Atalanta vs Bayern Múnich

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Cabe recalcar que este fue el último sorteo de la Champions League, pues también se definió de qué lado estará cada equipo dentro del bracket y los posibles rivales que tendrán que vencer para poder llegar a Budapest.

¿Cuándo inician los octavos de final de la Champions League?

La Champions League inicia su recta final de la temporada y 16 equipos pelearán por un boleto en los cuartos de final de competencia, así que los partidos de vuelta de la primera ronda de eliminación serán el martes 10 y miércoles 11 de marzo.

Mientras que los compromisos de vuelta, que definirán todo en cada serie, se llevarán a cabo el martes 17 y miércoles 18 del mismo mes, siendo los equipos que avanzaron directo a los octavos de final los que recibirán este encuentro.

Cabe recalcar que, desde hace ya algunas temporadas, la UEFA decidió quitar el gol de visitante como criterio de desempate, por lo que la serie se define por el equipo que más goles anota en los dos partidos.

DCO