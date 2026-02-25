Real Madrid vence al Benfica y avanza a octavos de final de la Champions League; PSG elimina al Mónaco

El Real Madrid recibió al Benfica en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu una semana después de la polémica que se vivió en la cancha del Estadio da Luz, pero el conjunto blanco supo manejar los tiempos del partido después del gol de Las Águilas y terminaron venciendo al conjunto portugués por marcador de 2-1.

El marcador lo inauguró Rafa Silva al minuto 14 de tiempo corrido; el mediocampista de 32 años aprovechó un rebote de Thibaut Courtois para empujar la pelota al fondo de la red y poner contra las cuerdas al conjunto blanco, pues con ese resultado el Benfica igualaba el marcador global para mandar el encuentro al alargue.

Sin embargo, los merengues no tardaron en responder en el encuentro. Dos minutos después de la anotación del Benfica, el Real Madrid salió al ataque y Federico Valverde llegó a línea de fondo para mandar un centro raso a los linderos del área, donde apareció Aurélien Tchouaméni para disparar al primer poste de Anatoliy Trubin y marcar su primer gol de la temporada.

Arda Güler había anotado el segundo tanto del Real Madrid al minuto 34 de juego; sin embargo, después de la revisión del VAR, la anotación del mediocampista turco se anuló por un fuera de juego previo del delantero español Gonzalo García.

Llegó el medio tiempo con el empate 1-1 en el marcador, pero el equipo de Álvaro Arbeloa siendo mejor en el terreno de juego. Sin embargo, en la parte complementaria, Raúl Asencio tuvo que salir de cambio por un fuerte contacto en la cabeza y la camilla entró para retirar al defensa español.

Fue al minuto 80 cuando apareció uno de los mejores jugadores de los merengues, Vinícius Jr. Encaró solo a Nicolás Otamendi y, llegando al área chica, sacó un disparo raso al segundo poste del arquero del Benfica para darle la victoria y amarrar el pase a los octavos de final del 15 veces campeón de la Champions League.

PSG empata con el Mónaco, pero avanza a los octavos de final de la Champions League

En otro de los partidos de este miércoles, el Paris Saint-Germain se enfrentó al Mónaco en la cancha del Parque de los Príncipes, donde el marcador final fue 2-2 entre los dos conjuntos franceses, pero gracias al tablero global, el equipo de Luis Enrique sigue en busca de revalidar su título de la Champions League.

El equipo visitante se puso en ventaja al minuto 45 cuando Mamadou Coulibaly asistió a Maghnes Akliouche para el 1-0 parcial e igualar el global; sin embargo, Coulibaly se convertiría en el villano de su propio equipo, ya que al 58′ de juego recibió su segunda tarjeta amarilla del partido y tuvo que irse temprano a los vestidores.

Esta situación fue aprovechada por los parisinos para darle la vuelta al marcador; en seis minutos el PSG logró los dos goles que les daban una amplia ventaja en el marcador y su pase a los octavos de final. Marquinhos al 60′ y Khvicha Kvaratskhelia fueron los autores de las dos anotaciones.

Antes de finalizar el compromiso, Jordan Teza, en el tiempo de compensación, consiguió el segundo tanto del Mónaco en el cotejo, pero que no servía para nada, pues necesitaban otro gol para poder mandar el encuentro al alargue.

