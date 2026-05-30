¡OFICIAL! Alineaciones confirmadas del amistoso entre México y Australia con muchas sorpresas incluidas

Jesús Gallardo, Memote Martínez, Orbelín Pineda, Luis Chávez y Luis Romo en un entrenamiento de la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana enfrentará a Australia con varios de los que militan en Europa o fuera del país en el amistoso a celebrarse en el Rose Bowl de Pasadena, California, pues Javier Aguirre mandó de inicio a futbolistas como Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Johan Vásquez y Luis Chávez.

El Tricolor afronta su penúltima prueba antes del arranque del Mundial 2026, pero la última antes de que el Vasco dé a conocer la lista definitiva de 26 elementos que representarán al país en el magno evento.

Tenemos listos a los once que van de arranque contra Australia. 📝 @adidasMX nos trae la alineación para este nuevo paso de la #ÚltimaEscala.#SomosMéxico



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Alexis Vega, delantero del Toluca, acompañará en el ataque a Guillermo ‘Memote’ Martínez, quien es el único elemento de Pumas que integra la actual Selección Mexicana.

Alineación de México vs Australia

Raúl Rangel

Johan Vásquez

César Montes

Mateo Chávez

Jorge Sánchez

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Orbelín Pineda

Alexis Vega

Guillermo Martínez

Alineación de Australia vs México

Mathew Ryan

Lewis Italiano

Kai Trewin

Alessandro Circati

Milos Degenek

Kye Rowles

Connor Metcalfe

Aiden O’Neill

Alex Robertson

Awer Mabil

Martin Boyle

¿Contra quién es el último juego de México antes del Mundial?

Serbia será el último examen de México antes de que comience su aventura en el Mundial 2026, que se pondrá en marcha el próximo 11 de junio.

El Tricolor se medirá ante el equipo europeo el próximo jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, justo una semana antes del partido inaugural contra Sudáfrica, a celebrarse en el renovado Estadio Azteca.

EVG