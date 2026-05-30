¡OFICIAL! Alineaciones confirmadas del amistoso entre México y Australia con muchas sorpresas incluidas

La Selección Mexicana enfrentará a Australia con varios de los que militan en Europa o fuera del país en el amistoso a celebrarse en el Rose Bowl de Pasadena, California, pues Javier Aguirre mandó de inicio a futbolistas como Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Johan Vásquez y Luis Chávez.
El Tricolor afronta su penúltima prueba antes del arranque del Mundial 2026, pero la última antes de que el Vasco dé a conocer la lista definitiva de 26 elementos que representarán al país en el magno evento.
Alexis Vega, delantero del Toluca, acompañará en el ataque a Guillermo ‘Memote’ Martínez, quien es el único elemento de Pumas que integra la actual Selección Mexicana.
Así es el anuncio de los 26 mundialistas de México que causa furor al ritmo de Juan Gabriel (VIDEO)
Alineación de México vs Australia
- Raúl Rangel
- Johan Vásquez
- César Montes
- Mateo Chávez
- Jorge Sánchez
- Edson Álvarez
- Álvaro Fidalgo
- Luis Chávez
- Orbelín Pineda
- Alexis Vega
- Guillermo Martínez
Alineación de Australia vs México
- Mathew Ryan
- Lewis Italiano
- Kai Trewin
- Alessandro Circati
- Milos Degenek
- Kye Rowles
- Connor Metcalfe
- Aiden O’Neill
- Alex Robertson
- Awer Mabil
- Martin Boyle
¿Contra quién es el último juego de México antes del Mundial?
Serbia será el último examen de México antes de que comience su aventura en el Mundial 2026, que se pondrá en marcha el próximo 11 de junio.
El Tricolor se medirá ante el equipo europeo el próximo jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, justo una semana antes del partido inaugural contra Sudáfrica, a celebrarse en el renovado Estadio Azteca.
EVG