Itzamary González y María Fernanda Arellano logran bronce para México en Copa del Mundo de Natación Artística

Itzamary González y María Fernanda Arellano ganaron el bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística en España.

Itzamary González y María Fernanda Arellano conquistaron la medalla de bronce para México en la cuarta parada de la Copa del Mundo de Natación Artística que se realiza en Pontevedra, España.

Las sirenas mexicanas sumaron 276.0209 unidades para subirse al podio detrás de las representantes de España y Francia, que se colgaron el oro y la plata tras obtener 297.2209 y 276.1701 puntos, de manera respectiva.

¡MÉXICO ES DE BRONCE!



Con una puntuación espectacular de 276.0209, el dueto libre de Itzamaty González y María Fernanda Arellano se cuelga la medalla de bronce en la 4ta parada de la Copa del Mundo de Natación Artística 2026 en Pontevedra, España. 🇪🇸✨



¡Qué orgullo! pic.twitter.com/DTsek9IjHn — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) May 30, 2026

Por su parte, Nayeli Mondragón culminó en el sitio 15 en la rutina sólo técnico luego de obtener 204.7833 unidades.

México gana segunda presea en Copa del Mundo de Natación

El bronce de Itzamary González y de María Fernanda Arellano es la segunda medalla que obtiene México en la Copa del Mundo de Natación Artística que se desarrolla en Pontevedra, España.

La primera presea fue la plata conseguida en equipo en la presentación de la rutina técnica con el tema “Bollywood”.

Las sirenas tricolores, dirigidas por Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, acabaron segundas en el podio tras obtener 277.6242 puntos, superadas por las representantes de España (292.8417) y arriba de las de Francia (267.6242), que se llevaron oro y bronce, de manera respectiva.

El equipo mexicano que cosechó la plata en la Copa del Mundo de Natación Artística estuvo conformado por Joana Jiménez, Itzamary González, Fernanda Arellano, Glenda Inzunza, Miranda Barrera, Regina Alferez, Daniela Ávila y Camila Argumedo.

¿Qué sigue para Itzamary González y Fernanda Arellano?

Luego del bronce conseguido en la Copa del Mundo de Natación Artística en Pontevedra, España, la dupla conformada por Itzamary González y María Fernanda Arellano tendrá su próximo reto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana.

La competencia regional está programada para desarrollarse del 24 de julio al 8 de agosto de este 2026, poco después de que culmine el Mundial de futbol.

EVG