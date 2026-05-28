¡VAMOS MÉXICO! El equipo de natación artística con Glenda Inzunza competirá en la Copa del Mundo

Las sirenas mexicanas ya están en España para la Copa del Mundo.

Las sirenas mexicanas están listas para entrar en acción en la Copa del Mundo de Pontevedra, España, del 29 al 31 de mayo, donde mostrarán una vez más sus nuevas rutinas de temporada, en equipo técnico y acrobático.

Bajo la dirección de las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, siguen perfeccionando sus coreografías y probando la mejor integración del equipo, que combina experiencia y juventud con figuras consolidadas como la sudcaliforniana Glenda Inzunza, manteniéndose este ciclo en la élite y entre las mejores del planeta.

La selección mexicana ganó el oro en rutina libre en el Campeonato Panamericano de natación artística. ı Foto: X @PanamSports

Tras un inicio de temporada espectacular que incluyó medalla de oro en la Copa del Mundo de Medellín en febrero y la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la piscina española exhibirán una vez más “Bollywood”, en equipo técnico, cuya música ágil y rítmica pone a prueba su coordinación, apnea, expresión y grado de dificultad. Las mexicanas son el octavo equipo en la lista de salida de doce conjuntos.

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Las protagonistas del equipo técnico serán: Glenda Inzunza, Fernanda Arellano, Regina Alferez, Miranda Barrera, Itzamary González, Joana Jiménez y Camila Argumedo, además de Carolina Arzate y Nayeli Mondragón como reservas.

Con el reto de pulir sus rutinas y no registrar “basemark”, de cara a la Superfinal en Canadá, también harán gala de su espectacular “rugido” en el equipo acrobático con “Jaguares”, con un vestuario felino, elegante y llamativo, que busca crear conciencia para preservar la extinción de este animal representativo de México.

Del 29 al 31 de mayo se celebrará la cuarta etapa del serial de Copa del Mundo de Natación Artística, México competirá en las siguientes pruebas:



🧜‍♀️ Solo Libre Femenil - Itzamary González

🧜‍♀️ Equipo Técnico

🧜‍♀️ Dueto Libre - Fernanda Arellano/Itzamary González

🧜‍♀️ Solo Técnico -… pic.twitter.com/HnUmfao2ki — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) May 27, 2026

Serán las penúltimas en presentarse, en el lugar diez de once. Esta rutina les dio la medalla de oro en el pasado panamericano y su clasificación a centroamericanos.

El equipo acrobático de México en la Copa del Mundo de Pontevedra estará integrado por Glenda Inzunza, Fernanda Arellano, Miranda Barrera, itzamary González, Joana Jiménez, Carolina Arzate, Daniela Ávila y Diego Villalobos, además de Camila Argumedo y Nayeli Mondragón como reservas.

En esta ocasión, la selección de natación artística de México no aparece en la final de equipo libre. Si quieres seguir toda la actividad del conjunto mexicano puedes entrar a la página oficial de World Aquatics donde estarán en vivo los resultados de la sirenas.

DCO