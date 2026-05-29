Equipo mexicano de natación artística se cuelga la medalla de plata en la Copa del Mundo en España

El equipo mexicano de natación artística tras ganar su medalla de plata.

El equipo mexicano de natación artística sigue entre las mejores del planeta, ahora al ganar la medalla de plata en la Copa del Mundo de Pontevedra, España, en la presentación de su rutina técnica, con el tema “Bollywood”, donde derrocharon energía pura en el agua.

Con una rutina perfecta, de principio a fin sin “basemark” (errores) y cumpliendo con el grado de dificultad declarado de 49.3750, las sirenas tricolor dirigidas por las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, mostraron su sincronía, arte de la apnea y expresión artística, para un total de 277.1583 puntos, que les permitió subir al podio con España, medalla de oro (292.8417), y Francia, bronce (267.6242). México fue el mejor país de América en el certamen.

Glenda Inzunza con su medalla de plata en la Copa del Mundo. ı Foto: Cortesía

Las sirenas que participaron en esta rutina extremadamente dinámica, ágil y rítmica, luciendo brillantes trajes, amarillo y rosa fosforescente, fueron: Glenda Inzunza, Fernanda Arellano, Regina Alferez, Miranda Barrera, Itzamary González, Joana Jiménez, Camila Argumedo y Daniela Ávila.

Cabe recordar que en la primera fecha de copas del mundo en Medellín, Colombia fueron medalla de oro en el debut de esta rutina, la cual siguen perfeccionando, además de ser un equipo renovado que combina experiencia y juventud, con figuras consolidadas y nuevos rostros que se suman al presente ciclo olímpico.

La próxima aparición del equipo mexicano de natación artística será este domingo con la rutina acrobática de “Jaguares”, con la que buscarán volver a colocarse en los primeros lugares del podio para conseguir otra medalla este fin de semana.

🎥 ¡Rutina perfecta! 🤩 Y siguen entre las mejores del 🌎



MEDALLA DE PLATA 🥈 para México 🇲🇽 en equipo técnico de la Copa del Mundo de Natación Artística de Pontevedra, España 🇪🇸, sin “basemark” (penalización).



Con el tema “Bollywood”, las mexicanas recibieron 277.1583 puntos… pic.twitter.com/GXGkexdB92 — atletasmx (@atletasmxof) May 29, 2026

Así se llevan a cabo las Copas del Mundo de Natación Artística 2026

Etapa 1: Medellín, Colombia 🇨🇴 | 13 - 15 de febrero

Etapa 2: París, Francia 🇫🇷 | 27 - 29 de marzo

Etapa 3: Xi’an, China 🇨🇳 | 1 - 3 de mayo

Etapa 4: Pontevedra, España 🇪🇸 | 29 - 31 de mayo

Super Final: Toronto, Canadá 🇨🇦 | 19 - 21 de junio

DCO