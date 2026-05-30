Luis Enrique empata a Pep Guardiola y Zinedine Zidane con tres Champions; ¿quién es el DT más ganador?

Luis Enrique escribió su nombre con letras de oro en la historia de la Champions League, pues el español se convirtió en el cuarto entrenador en ganar tres veces la Orejona, pero todavía a dos del máximo conquistador Carlo Ancelotti.

El estratega nacido en Gijón igualó las Champions que tienen Pep Guardiola, Zinedine Zidane y Bob Paisley, todos con tres conquistas. El único que tiene más que ellos es el italiano Carlo Ancelotti, quien tiene cinco trofeos en casa, dos ganados con el AC Milan y 3 con el Real Madrid.

Luis Enrique devient l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club avec 12 trophées. 🏆🔴🔵#UCLfinal pic.twitter.com/kx9p5dHjFl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026

Entrenadores más ganadores de la Champions League

Carlo Ancelotti - 5 (2 con el Milan y 3 con el Real Madrid)

Luis Enrique - 3 (1 con el Barcelona y 2 con el PSG)

Pep Guardiola - 3 (2 con el Barcelona y 1 con el Manchester City)

Zinedine Zidane - 3 (todas con el Real Madrid)

Bob Paisley - 3 (todas con el Liverpool)

Luis Enrique y su historia en la Champions

Luis Enrique nunca pudo ganar la Champions como jugador, pero ya tiene tres como entrenador. La primera llegó en el Barcelona, en la campaña 2014-15, que es la última que tiene la institución blaugrana hasta el momento.

El exmediocampista tuvo que esperar 10 años para ganar de nuevo la Orejona. Llevó al PSG a no uno, sino dos títulos de la Liga de Campeones de Europa, que son históricos, pues son los primeros que gana el PSG en toda su existencia.

Third Champions League for Luis Enrique 🏆🏆🏆#UCL pic.twitter.com/r0JF6mWtwy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026

Todos los entrenadores campeones en la Copa de Europa y Champions League

1956 José Villalonga (Real Madrid)

1957 José Villalonga (Real Madrid)

1958 Luis Carniglia (Real Madrid)

1959 Luis Carniglia (Real Madrid)

1960 Miguel Muñoz (Real Madrid)

1961 Béla Guttmann (Benfica)

1962 Béla Guttmann (Benfica)

1963 Nereo Rocco (Milan)

1964 Helenio Herrera (Inter)

1965 Helenio Herrera (Inter)

1966 Miguel Muñoz (Real Madrid)

1967 Jock Stein (Celtic)

1968 Matt Busby (Manchester United)

1969 Nereo Rocco (Milan)

1970 Ernst Happel (Feyenoord)

1971 Rinus Michels (Ajax)

1972 Ștefan Kovács (Ajax)

1973 Ștefan Kovács (Ajax)

1974 Udo Lattek (Bayern München)

1975 Dettmar Cramer (Bayern München)

1976 Dettmar Cramer (Bayern München)

1977 Bob Paisley (Liverpool)

1978 Bob Paisley (Liverpool)

1979 Brian Clough (Nottingham Forest)

1980 Brian Clough (Nottingham Forest)

1981 Bob Paisley (Liverpool)

1982 Tony Barton (Aston Villa)

1983 Ernst Happel (Hamburg)

1984 Joe Fagan (Liverpool)

1985 Giovanni Trapattoni (Juventus)

1986 Emerich Jenei (Steaua București)

1987 Artur Jorge (Porto)

1988 Guus Hiddink (PSV Eindhoven)

1989 Arrigo Sacchi (Milan)

1990 Arrigo Sacchi (Milan)

1991 Ljupko Petrović (Crvena Zvezda)

1992 Johan Cruyff (Barcelona)

1993 Raymond Goethals (Marsella)

1994 Fabio Capello (Milan)

1995 Louis van Gaal (Ajax)

1996 Marcello Lippi (Juventus)

1997 Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund)

1998 Jupp Heynckes (Real Madrid)

1999 Sir Alex Ferguson (Manchester United)

2000 Vicente del Bosque (Real Madrid)

2001 Ottmar Hitzfeld (Bayern München)

2002 Vicente del Bosque (Real Madrid)

2003 Carlo Ancelotti (Milan)

2004 José Mourinho (Porto)

2005 Rafa Benítez (Liverpool)

2006 Frank Rijkaard (Barcelona)

2007 Carlo Ancelotti (Milan)

2008 Sir Alex Ferguson (Manchester United)

2009 Pep Guardiola (Barcelona)

2010 José Mourinho (Inter)

2011 Pep Guardiola (Barcelona)

2012 Roberto Di Matteo (Chelsea)

2013 Jupp Heynckes (Bayern München)

2014 Carlo Ancelotti (Real Madrid)

2015 Luis Enrique (Barcelona)

2016 Zinédine Zidane (Real Madrid)

2017 Zinédine Zidane (Real Madrid)

2018 Zinédine Zidane (Real Madrid)

2019 Jürgen Klopp (Liverpool)

2020 Hansi Flick (Bayern München)

2021 Thomas Tuchel (Chelsea)

2022 Carlo Ancelotti (Real Madrid)

2023 Pep Guardiola (Manchester City)

2024 Carlo Ancelotti (Real Madrid)

2025 Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

2026 Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

En total 21 entrenadores diferentes han levantado más de una vez la Champions League, que antes era conocida como Copa de Europa. Entre otros récord, el que tiene más finales consecutivas ganadas es Zinedine Zidane (Real Madrid 2016, 2017, 2018), el DT más veterano en ganar es Raymond Goethals con 71 (Marsella, 1993) y el más joven es José Villalonga con 36 (Real Madrid 1956).

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