PSG vence al Arsenal en penaltis y es bicampeón de la Champions League

En una final que terminó 1-1 en tiempo regular y que se extendió hasta los penaltis, el PSG venció 4-3 al Arsenal para ganar la Champions League de la Temporada 2025-2026 y ser bicampeón continental.

Eberechi Eze tuvo uno de los peores cobros de penalti que se haya visto en una final de Liga de Campeones. David Raya detuvo un potente disparo de Nuno Mendes. Declan Rice emparejó 2-2 la serie desde los 12 pasos. Al final el error de Gabriel Magalhães sepultó las aspiraciones del Arsenal.

En seis minutos de la final de la Champions League el delantero alemán Kai Havertz abrió el marcador para el Arsenal con un golazo sobre el PSG. De manera sorpresiva el campeón defensor se vio en desventaja muy rápido luego de una gran jugada en transición del conjunto inglés.

Arsenal domina la primera parte

En la primera parte y en el arranque de la segunda mitad, el equipo que dictó el ritmo al que se disputaban las acciones eran los Gunners, que empezaron el duelo con todo al ataque, con buenas descolgadas y sin dejar que el PSG monopolizara el esférico.

El equipo de Luis Enrique se vio sorprendido por la propuesta del Arsenal, que llegó como flamante campeón de la Premier League, siendo el primer título inglés para los londinenses luego de 22 años. La intención ahora era ganar la Liga de Campeones de Europa.

Arsenal siguió teniendo opciones de gol, pero poco a poco el París emparejó las acciones y cada vez más se ponía delante del arco británico. La insistencia terminó por dar frutos.

Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, convirtió un penalti (65) para igualar la final y poner un gran ambiente en Budapest. Es el octavo gol de El Mosquito, quien fue de los elementos parisinos que más peligro generaron. Octavo gol en la Champions y el 20 en la campaña para el francés.

PSG y Arsenal no se hacen daño tras los goles

Tras la anotación el técnico Mikel Arteta de inmediato mandó modificaciones al campo. El español no esperó para sacudir la banca y mandar un mensaje de intenciones. Entre los movimientos estuvo la entrada del delantero sueco Viktor Gyökeres, quien jugó al lado de Havertz.

El cierre del partido fue movido para ambos equipos, con opciones de ambos lados, aunque la última acción fue para el PSG con una descolgada de Bradley Barcola, quien disparó sobre el arco del Arsenal. Esa fue la jugada final del tiempo regular.

Durante los tiempos extra el conjunto Gunner se dedicó a defender con todos sus elementos en propio campo. El PSG estuvo paseando el balón de un lado a otro, buscando abrir el candado londinense, pero sin éxito. Luis Enrique desde la línea de banda daba constantes indicaciones a sus jugadores. El PSG terminó el duelo con Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el banco de suplentes.

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