Hansi Flick lanza humillante mensaje al Real Madrid y las burlas de la afición del Barcelona no se hicieron esperar (VIDEO)

El Barcelona se encuentra instalado en las semifinales de la Copa del Rey y se medirá ante el Atlético de Madrid para pelear por un boleto a la gran final del torneo local, pero en la conferencia de prensa previa al encuentro ante los colchoneros, Hansi Flick mandó un mensaje humillante para el Real Madrid.

El entrenador blaugrana fue cuestionado sobre los partidos que tuvo el Barcelona en su camino para llegar a las semifinales; el periodista le preguntó su opinión sobre las personas que desmerecen la clasificación de su equipo al no enfrentar a ningún equipo de Primera División en las rondas anteriores.

Esta pregunta parece que no fue del agrado del entrenador alemán, pues lo único que respondió fue “pregúntale al Real Madrid”, ya que el acérrimo rival del Barcelona quedó eliminado en la ronda de octavos de final a manos del Albacete, equipo de Segunda División de España.

El Barcelona aún puede pelear por todos los títulos posibles en la temporada

El Barcelona de Hansi Flick logró salir campeón de la Supercopa de España por segundo año consecutivo y con ello adjudicarse el primer título del año tras vencer al Real Madrid en la gran final, pero el conjunto culé pasó rápido la página porque la temporada aún no acaba.

De momento, el equipo blaugrana puede pelear por todos los títulos posibles, pues buscarán su pase a la gran final de la Copa del Rey, son el primer lugar de la tabla general en LaLiga de España y avanzaron directo a los octavos de final de la Champions League.

A pesar de que son los actuales campeones de su liga y la Copa del Rey, el objetivo del Barcelona es claro: volver a ganar la Champions League, un trofeo que el conjunto culé no ha podido llevar a sus vitrinas desde hace 11 años, y la temporada pasada fueron eliminados en las semifinales a manos del Inter de Milán.

🎙️ Hansi Flick: ❝I'm only focused on our upcoming match. We will give our best tomorrow❞ pic.twitter.com/XlZOri8r3G — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2026

El Real Madrid tendrá que vencer al Benfica si quiere pelear por la Champions

La última jornada de la Champions League fue una locura, con resultados y momentos que quedarán para la historia de la competencia, pues a pesar de que el Real Madrid tenía prácticamente su pase amarrado para avanzar directo a los octavos de final, la victoria del Benfica con el gol de su arquero mandó a los merengues al playoff.

Ahora, los merengues tendrán que volver a enfrentar a las Águilas de Portugal para pelear por su boleto a la siguiente fase de la Champions League; por su parte, el Barcelona logró una victoria ante el Copenhague con la cual se instalaron en los primeros ocho lugares y tendrán descanso en la primera ronda de eliminación directa.

Hansi Flick y compañía aún tienen una temporada larga, pues falta poco menos de la mitad de jornadas en LaLiga de España y derrotar al Atlético de Madrid en dos partidos para meterse en el partido por el título de la Copa del Rey.

