Yamal marca gol acrobático y Barcelona sigue de líder

Yamal, en el momento exacto en el que conecta el balón, ayer, en el Camp Nou

Lamine Yamal, sigue haciendo maravillas y anotó con una volea acrobática y el Barcelona venció 3-0 al colista Oviedo para recuperar el liderato de la liga española.

Dani Olmo y Raphinha también marcaron en la segunda mitad, aprovechando errores defensivos del Oviedo.

El canterano de los catalanes anotó a los 73 minutos con una chilena cerca del punto penal. Yamal conectó con un centro de Olmo para disparar rápidamente de zurda al rincón lejano.

Fue el primer gol de liga del año para el juvenil Lamine Yamal, y el octavo en La Liga esta temporada.

El Dato: El triplete de Endrick, ex del Real Madrid, en la victoria 5-2 ante Metz en la Ligue 1 mostró cuán astuto fue el Lyon al conseguirlo a préstamo de los merengues.

Recibió una gran ovación del público local cuando fue sustituido al 79’.

Fue la décima victoria del Barcelona en igual número de partidos en casa en la liga esta temporada.

La victoria colocó al Barcelona un punto por delante del Real Madrid, que superó el sábado 2-0 al Villarreal.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dijo que su equipo tuvo un “comienzo difícil”, reconociendo el mal inicio del partido para los blaugranas.

“Para mí lo más importante fue el primer gol, cómo presionamos, recuperamos y marcamos”, indicó. “La llave para abrir el partido fue este gol, más importante que el tercero. Pero, por supuesto, todo el mundo le gusta ver un gol así, contento por él”.

El partido terminó bajo una tormenta de granizo en Barcelona. El club presentó el trofeo de la Supercopa de España a los aficionados antes del partido.

23 jornadas han pasado en el campeonato local de España

Olmo abrió el marcador con un disparo bajo al 52’ después de que la defensa del Oviedo no lograra despejar completamente un balón dentro del área.

El brasileño Raphinha aumentó la ventaja cinco minutos después, cuando el defensor del Oviedo David Costas intentó pasar el balón de regreso al portero Aarón Escandell, pero lo dejó corto. Raphinha interceptó el pase y elevó el balón sobre Escandell.

El Barcelona perdió 2-1 su anterior partido de liga contra la Real Sociedad, un resultado que puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones.

El colista Oviedo no ha ganado en 14 partidos consecutivos en todas las competiciones. Su última victoria fue un 2-1 sobre el Valencia en septiembre.

El Atlético de Madrid venció 3-0 a Mallorca y es tercero en la liga. Fue la primera vez en seis partidos este año que el Atlético anotó más de un gol.

La victoria colocó al equipo de Diego Simeone tres puntos por delante del Villarreal, con un partido pendiente.

Alexander Sorloth adelantó a los locales al marcar su cuarto gol del año después de 22 minutos.

El segundo del Atlético llegó gracias a un desafortunado autogol del defensor de Osasuna David López a los 75 minutos cuando su compañero Mateu Morey intentó despejar un centro dentro del área y su disparo golpeó a López en la cara y rebotó de nuevo en la red.

El centrocampista Thiago Almada selló la segunda victoria consecutiva en la liga del Atlético al 87.

Mallorca, 16° en la clasificación, sólo tiene una victoria en sus últimos cinco partidos de liga: 3-2 contra el Athletic Bilbao el fin de semana pasado. Suma tres derrotas y un empate en esta racha.

Se ha guardado un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de este fin de semana por las víctimas de dos mortales accidentes de tren en España en los últimos días.

Mikel Oyarzabal anotó un gol en cada mitad y la Real Sociedad, que se quedó con 10 hombres, venció 3-1 al Celta de Vigo en casa para su tercera victoria consecutiva en la liga.

La Real Sociedad, octava en la clasificación, jugó toda la segunda mitad con 10 hombres tras la tarjeta roja de Duje Caleta-Car en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El Celta de Vigo, que es séptimo, había ganado cuatro seguidos en todas las competiciones.

El Real Betis, sexto en LaLiga, perdió 2-1 ante el Alavés, que estaba en el puesto 15 y no había ganado en cinco partidos consecutivos de liga.