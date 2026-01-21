Barcelona sufre y remonta en Champions League; Bayern amarra clasificación; Resumen y goles de hoy

El Barcelona viajó a Chequia para medirse al Slavia Praha en la séptima y penúltima jornada de la Champions League y terminó sacando un resultado positivo de visita por marcador de 4-2. El equipo de Hansi Flick sufrió en la primera parte del encuentro, pues al minuto 10 de juego Vasil Kusej mandó a guardar la esférica tras un doble contacto dentro del área.

Fue hasta el 32′ de tiempo corrido cuando apareció el canterano Fermín López para igualar las condiciones en la cancha del Fortuna Arena y ocho minutos más tarde el dorsal ‘16′ de los blaugranas volvió a escribir su nombre en el marcador, logrando su doblete en el partido para darle la ventaja a los culés.

Lamentablemente para Hansi Flick, al 44′ de juego, nuevamente en un tiro de esquina, el Slavia Praha volvió a pegarle al Barcelona para irse al descanso con el 2-2 parcial en el encuentro, fue Robert Lewandowski con un autogol como el encuentro se igualó antes del descanso.

El segundo tiempo fue totalmente para el Barcelona, pero con algunas jugadas de peligro por parte del Slavia Praha, Frenkie de Jong había concretado el tercer gol para los culés pero un fuera de lugar previo de Robert Lewandowski ahogó el grito de gol de los aficionados blaugranas que hicieron el viaje a Praga.

En el minuto 63 de juego, Dani Olmo recibió la esférica en los linderos del área, se quitó a un rival y colgó la pelota al ángulo de la portería de Jindrich Stanek y siete minutos después Robert Lewandowski se redimió de su autogol en la primera parte para convertir el cuarto y último tanto de la noche para el Barcelona a pase de Marcush Rashford.

El conjunto dirigido por Hansi Flick peleará uno de los ocho pases directos a los octavos de final en la última jornada, de momento están en la novena posición, necesitan vencer al Copenhague en la octava fecha y que el Newcastle, Chelsea y PSG tengan un resultado negativo en el cierre de la fase de liga para colarse entre los primeros ocho puestos.

Bayern vence al Union Saint-Gilloise y amarra su clasificación a octavos de final

El Bayern Múnich que solo ha perdido un partido en la Champions League, ante el invicto Arsenal, consiguió una importante victoria sobre el Royale Union Saint-Gilloise en la cancha del Allianz Arena para llegar a 18 unidades en la tabla general y de esta forma amarrar su clasificación directa a los octavos de final de la competencia.

Con dos goles de Harry Kane, uno al 52′ y otro al minuto 55 de juego, fue como los bávaros lograron su sexta victoria en la campaña, aunque el delantero inglés falló un penal al 81′, y ya pueden ir pensando en la fase de eliminación de la Champions League, aunque no se deben de confiar pues se enfrentan al PSV de Países Bajos que peleará un lugar en los playoffs en la última fecha del torneo.

Para la última jornada, el equipo de Vincent Kompany no podrá contar con la presencia de Kim Min-jae, pues el defensa de Corea de Sur vio dos tarjetas amarillas en el encuentro y se fue temprano a los vestidores, así que su regreso se dará hasta los octavos de final de la competencia.

El Bayern Múnich se coloca en el segundo puesto y los únicos que pueden quitarle ese puesto son el Real Madrid y el Liverpool, que necesitan superarlos en la diferencia de goles para bajar a los alemanes del segundo escalón de la general.

Todos los resultados de la jornada de este miércoles en la Champions League

Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid

Qarabag 3-2 Frankfurt

Atalanta 2-3 Athletic Club de Bilbao

Chelsea 1-0 Pafos

Bayern Múnich 2-0 Union Saint-Gilloise

Juventus 2-0 Benfica

Newcastle 3-0 PSV

Marsella 0-3 Liverpool

Slavia Praha 2-4 Barcelona

La octava y última jornada de la Champions League se disputará el próximo miércoles 28 de enero, los 18 partidos se llevarán a cabo el mismo día y los encuentros que llaman la atención son el PSG vs Newcastle, Napoli vs Chelsea y Borussia Dortmund vs Inter de Milán.

DCO