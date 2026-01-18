Entrenador del Atlético San Luis compara a Gilberto Mora con una leyenda del Barcelona (VIDEO)

Gilberto Mora irrumpió con fuerza dentro del futbol mexicano y llamó la atención de varios equipos de Europa después de su gran actuación en Copa Oro. El último en elogiar al joven de 17 años fue el entrenador del Atlético de San Luis, Guillermo Abascal, al comparar al mediocampista chiapaneco con una leyenda del Barcelona.

“Gilberto tiene un talento natural, especial; son jugadores a lo Gavi, a lo Pedri, a lo (Andrés) Iniesta, jugadores que hemos visto en España durante muchos años. A mí me hace especial ilusión, o sea, yo soy una persona que vive esto por pasión, y a mí me hace mucha ilusión que ese chico juegue el futbol como juega, que se le permita jugar y no se obligue, o sea, que no haya un formato para uno y otro para otro, y haya que meter jóvenes, sino que el joven preparado lo demuestre.

Además, el estratega del San Luis dejó en claro que “lo más importante es que se lleve con cautela, que no se haga un paso muy grande, sino que cada paso sea el que tenga que dar para que su crecimiento y su desarrollo sea el que tiene. Pero me da gusto verlo jugar, es una maravilla, y yo creo que tiene un futuro envidiable por delante”.

"DA GUSTO VERLO JUGAR"



Guillermo Abascal llena de elogios a Gilberto Mora tras el empate ante San Luis

Gilberto Mora ya tendría su lugar asegurado para el Mundial 2026

Gilberto Mora fue una de las revelaciones para la Selección Mexicana durante la pasada Copa Oro, torneo en el que el mediocampista de los Xolos se afianzó el puesto titular en el equipo de Javier Aguirre durante toda la fase de eliminación.

Desde ese entonces, el oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, jugó el Mundial Sub-20 y fue convocado para los últimos partidos del Tricolor en 2025, confirmando que su nombre está casi seguro dentro de la lista final de Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo en verano.

Además, Gilberto Mora fue incluido en la primera convocatoria de Aguirre del 2026, para disputar los partidos ante Panamá y Bolivia en Sudamérica.

GILBERTO MORA CON LA RECEPCION, DISPARO Y TERMINA EN GOL DE XOLOS!



El jugador más caro de la Liga MX. 17 años.



pic.twitter.com/duQU9AU6yF — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 18, 2026

Gilberto Mora, el jugador más caro de la Liga MX con 17 años

No es una casualidad que Gilberto Mora haya aumentado su valor de mercado en la última temporada gracias a sus grandes actuaciones con los Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana, por lo que se convirtió en el futbolista más caro de la Liga MX con 17 años.

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en fichajes y valores de mercado de los futbolistas, Gilberto Mora tiene un precio de 11.5 millones de dólares, encabezando la lista de jugadores más valiosos del futbol mexicano; detrás de él está el delantero del América Allan Saint-Maximin.

Este precio tendrá que ser considerado por cualquier equipo de Europa que busque su fichaje el próximo año, pues el mediocampista mexicano tiene que cumplir la mayoría de edad para poder mudarse por su cuenta al viejo continente.

