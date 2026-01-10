Mensaje inesperado de Gilberto Mora a Álvaro Fidalgo sacude la Selección Mexicana y conmociona a meses del Mundial 2026

Una de las esperanzas de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 es el mediocampista Gilberto Mora, quien recientemente habló sobre la posible llamada de Álvaro Fidalgo, lo que haría que el Tricolor tuviera dos grandes jugadores en una de las zonas más importantes del campo.

El joven jugador de los Xolos de Tijuana comentó que le gustaría jugar al lado del Maguito, elemento de las Águilas del América que es español de nacimiento, pero que después de un largo periodo jugando y viviendo en México puede representar al conjunto azteca.

Álvaro Fidalgo podría defender a la Selección Mexicana en marzo. ı Foto: Mexsport

“Fidalgo es un gran jugador y si tiene que ir al Mundial, pues ahí nos juntamos él y yo”, comentó el futbolista de La Jauría en charla con FOX Sports cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de jugar con Fidalgo, esto luego del juego de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre fronterizos y capitalinos.

Desde su llegada a México el mediocampista español ha demostrado ser uno de los mejores y más destacados de la Liga MX y las puertas de la Selección Mexicana no se la han cerrado. Incluso Javier Aguirre, DT del Tricolor, no ha

“Todo jugador que esté en buen momento y sea mexicano, llegada la hora, estará en el radar, será contemplado. Lo he dicho hasta el cansancio: nadie está seguro, no tengo compromiso con nadie, pero sí, claro que Álvaro es un jugador que será elegible hasta marzo, febrero, no sé”, aseveró el Vasco en conferencia de prensa previa al duelo amistoso de este 11 de octubre contra Colombia.

Álvaro Fidalgo fue visto con la camiseta de la Selección Mexicana. ı Foto: Mexsport

América empata ante Xolos

El América empató 0-0 con Tijuana en el Estadio Caliente en su debut en el Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo en el que el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado fue titular y completó los 90 minutos en su primer juego oficial con los de Coapa.

Xolos y América tienen poco tiempo para reponerse, pues a mitad de la próxima semana se llevará a cabo la primera fecha doble del Clausura 2026. Las Águilas reciben en el Estadio Ciudad de los Deportes al Atlético de San Luis el 14 de enero, y ese mismo día Tijuana visita la cancha del Corregidora para medirse ante el Querétaro.

Fue un partido deslucido, en donde ninguno de los equipos parecía buscar la victoria. La jornada sigue este domingo con el choque entre Pumas vs Querétaro y Atlético de San Luis ante Tigres.

