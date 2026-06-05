“Volveremos a estar juntos”

El ciclo de André Jardine con el América llegó a su fin luego de tres años al frente del primer equipo. Después que la institución confirmó que seguían caminos separados, el brasileño tuvo la oportunidad de despedirse en conferencia y un acto con la afición, llegando a las lágrimas, pero prometiendo volver para una segunda etapa, pues “no es un adiós, sino hasta luego”.

Jardine, acompañado por los seis trofeos que ganó en México, compartió que se va con la satisfacción de haber cumplido a las exigencias del americanismo en esta primera experiencia. “Me deja esa sensación de querer hacer una segunda etapa y tener el hambre de conseguir todo lo que nos faltó. Es una primera etapa y estaremos juntos para obtener esta oportunidad que se nos escapó.”

El Tip: Jardine rechazó una oferta del Botafogo de Brasil para seguir su lazo con el América, tras el tricampeonato.

El brasileño llegó al América en 2023 y seis torneos después se va de Coapa como el entrenador más ganador del club en los 109 años de existencia. Al tricampeonato de la Liga MX se suma una Supercopa MX, un Campeón de Campeones y un Campeones Cup.

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André Jardine analizó su permanencia luego de quedar eliminado en la Liguilla del Clausura 2026 ante el Club Universidad. Explicó que “el desgaste era grande, con los jugadores, con la directiva y es normal en clubes grandes, más cuando pasamos a no lograr los objetivos”, cortando los rumores de una relación rota con la directiva. Incluso mencionó que Santiago Baños, el presidente de las Águilas, trató de retenerlo.

“Tuve una primera conversación con Baños, intentó demostrarme que es normal (la presión y exigencia). No es fácil estar al frente de este club. Tuvimos una segunda junta con Emilio (Azcárraga) donde externé mis sentimientos y lo que tengo en mi cabeza. Dejamos pasar unos días para tomar una decisión y llegamos a la definición de que lo mejor para ambas partes era cerrar esta etapa”, dijo. “Parece una ruptura abrupta, pero fue pensada y calculada”.

4 años dirigió en México el estratega Brasileño

El originario de Porto Alegre, Brasil, dirigió al Club América en 162 partidos, con récord positivo al ganar 85, empatar 41 y solamente perder 36. Jardine llegó para escribir su nombre con letras de oro en la mejor época del equipo en torneos cortos y como recompensa las Águilas le cambiaron la vida.

“América me cambió la vida, tanto en las buenas, como en las malas”, expresó frente a los medios. “El mayor mérito es soportar tres años esta silla, la más caliente de México y de las más calientes del mundo. Cuando vistes esta playera estás listo para cualquier tipo de exigencia”.

Jardine reiteró que “con el pasar de los días estuvo claro que fue lo mejor” tomar caminos separados, incluso calificó su salida como “oxígeno” para el América y para él mismo, pues es la oportunidad de encarar “otro reto en otro club, otra liga para agregar experiencia y de volverme más fuerte como entrenador”.

El entrenador sudamericano dijo que su siguiente equipo estará fuera de México, pero en un futuro no le cierra las puertas a dirigir una escuadra que no sea América, pues es consciente que no debe cerrarse puertas.

“San Luis apostó por mi. No fue fácil salir de ahí, pero la grandeza del América y con sus jugadores podía ser campeón; ese fue el motivo para venir al América”, recordó sobre su llegada a la Liga MX.

“Pero en el futuro no puedo comprometerme porque la carrera de un DT es larga. El próximo paso no será en México porque no me hace sentido ir de América a otro club aquí, pero un futuro veremos, no quiero cerrar ninguna puerta porque me gusta el país, la liga y no sería inteligente cerrar una puesta de grandes instituciones”, explicó.

Aficionados acudieron a Coapa para despedirlo entre lágrimas, cánticos y al final abrazos, autógrafos. Foto|Meztli Aguilar|La Razón

También dijo que el tercer título de liga con las Águilas fue el que más disfrutó por la manera en la que se dieron las circunstancias, además que ningún equipo ha podido repetir ese logro, a pesar que inmediatamente después del tricampeonato azulcrema el Toluca fue bicampeón.

“El tricampeonato, por la forma que fue. Salir de un mal inicio, escuchar a la gente, y adentro sentir que nunca dejamos de creer, era entrar dentro de los ocho, tener el Azteca como nuestro aliado, jugar una eliminatoria ahí es diferente. Nos tocó definir siempre en cancha rival”, indicó.

Jardine conquistó el Apertura 2023 y el Clausura 2024 en el Coloso de Santa Úrsula, pero para el Apertura 2024 tuvieron que ir a Monterrey a ganarle a Rayados en el Estadio BBVA, con una anotación de antología del paraguayo Richard Sánchez, el cual fue “la cereza en el pastel de ese tricampeonato. Dentro de unos años van a mirar este gol y dirán qué equipo que fue este, el tricampeonato tiene un sabor muy muy grande”.

Jardine sabe que llegar al América fue un gran reto, pero reconoció a la gente del San Luis por traerlo.

André Soares Jardine

Edad: 46 años

Lugar de nacimiento: Porto Alegre, Río Grande del Sur, Brasil

Debut como entrenador: 2003