Tres continentes toman estafeta para torneo 2030

En un hecho inédito, dentro de cuatro años la Copa del Mundo tendrá seis países sedes en tres continentes: América, Europa y África. España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte de los encuentros.

Un caso atípico será el de Argentina, Uruguay y Paraguay, naciones que solamente recibirán un juego del magno evento de la FIFA.

Hasta el momento se desconoce si el torneo contará con 48 selecciones participantes, pues Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo que se analizará la posibilidad de ampliar la cantidad a 64 competidores, lo que abriría aún más la puerta a países que nunca han estado en el mayor evento deportivo a nivel internacional.

El Dato: TODAVÍA no se sabe la sede para 2038. Concacaf, Oceanía y UEFA serían las confederaciones con más probabilidades de organizarlo.

Será una edición especial, pues la Copa del Mundo cumplirá sus primeros 100 años de existencia. La primera edición fue en Uruguay, en 1930, y por ello es que dicha nación, junto con Paraguay y Argentina, tendrán un juego para conmemorar en Sudamérica el centenario de la justa futbolística.

De estos países, España ya sabe lo que es organizar la máxima justa del futbol luego de que en 1982 fue sede. Y si bien Argentina solamente acogerá un juego, ya tiene también la experiencia de haber sido local en 1978.

Marruecos, por su parte, será la segunda nación de África que tenga la responsabilidad de albergar el torneo, luego de que Sudáfrica lo hizo en solitario en el certamen de 2010.

23 ediciones del certamen se han celebrado

La Copa del Mundo 2030 comenzará el sábado 8 de junio y concluirá el domingo 21 de julio. Hasta el momento, España tiene nueve estadios confirmados, entre los cuales destacan el Santiago Bernabéu, el Camp Nou, el Riyadh Air Metropolitano y Anoeta.

Los duelos en Portugal se realizarán en los Estadios da Luz, José Alvalade y do Dragão, mientras que Marruecos acogerá los juegos en seis ciudades, que son Tánger, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fez y la capital Rabat.

Por Argentina, el estadio que albergará su debut será el legendario Monumental, en Buenos Aires. En Paraguay será el Osvaldo Domínguez Dibb, en Asunción, mientras que el Uruguay será el mítico Centenario, en Montevideo.

En cuanto a las sedes de Sudamérica para la próxima edición, Uruguay fue elegida por haber sido el primer anfitrión y ganador en 1930; Argentina por ser el subcampeón de aquel primer Mundial, mientras que a Paraguay se le da el otro juego en reconocimiento a que es el país sede de la Conmebol, la primera y única confederación existente cuando se realizó dicho certamen, de acuerdo con la FIFA.

Originalmente Chile también era una de las candidatas en el Cono Sur. Pero el organismo que rige el futbol a nivel internacional la descartó al decidir que sólo debía haber tres cotejos inaugurales en esta parte del mundo.

Luego de reclamos de la Asociación Nacional de Futbol Profesional y el gobierno chileno, dicha nación recibió una compensación económica por parte de la Conmebol. De acuerdo con información de El Mercurio, se trató de una devolución de 184 mil dólares, los cuales irán para el Estado luego de la inversión realizada.

Hasta el momento están confirmadas las sedes de las próximas dos justas futbolísticas, pues el organismo también reveló que en 2034 Arabia Saudita organizará en solitario y por primera ocasión el certamen.

Por lo menos serán 104 juegos dentro de cuatro años, como en Norteamérica 2026, primer torneo con esa cantidad de partidos tras la ampliación de 32 a 48 selecciones. Y podrían ser más si la FIFA decide que acudan 64 países, lo que sería una polémica más a las decisiones de Gianni Infantino, quien quiere que haya cada vez más partidos.