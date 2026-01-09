Toda la verdad de la posible salida de Álvaro Fidalgo del América; lo que sabe al momento

Álvaro Fidalgo es uno de los mejores jugadores del América en los últimos años por lo que no es raro que cada ventana de transferencias se rumore de su posible salida de Coapa. De cara al arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se dice que el mediocampista podría irse a LaLiga, pues habría interés por parte de la Real Sociedad.

De acuerdo con el periodista David Faitelson, el América tiene una propuesta por Álvaro Fidalgo. “Hay una importante y seria oferta por Álvaro Fidalgo del futbol de España…¡Es la Real Sociedad de San Sebastián!¿Qué decisión tomará el casi futbolista hispano-mexicano?“, dice el comunicador. Sin embargo, otras fuentes aseguran que es mentira y que El Maguito se queda.

Álvaro Fidalgo podría salir del América. ı Foto: Mexsport

Carlos Ponce de León, Director Récord, contradice la información de Faitelson, pues indica que no hay planes en América de dejar salir al medio español. Al menos no por el momento e incluso están trabajando en su renovación. Si llega a irse, sería después de la Copa del Mundo 2026.

“América y Fidalgo trabajan ya en su renovación, pues el contrato expira en verano, para que entonces sí, después del Mundial, Álvaro cumpla el sueño de volver al Viejo Continente. Viene otro pico de rendimiento del español con las Águilas este Clausura”, dice Ponce de León.

América debuta ante Xolos

Arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y uno de los duelos que robarán miradas en el primer día de actividad de la Jornada 1 es el Xolos vs América, equipos que intentarán empezar el semestre con el pie derecho y obtener los primeros tres puntos del campeonato.

El partido se realiza en la cancha del Estadio Caliente de Tijuana. La Jauría podría estrenar a sus dos nuevas estrellas; Josef Martínez e Ignacio Rivero, que salió de Cruz Azul en uno de los movimientos más sorprendentes del torneo.

Se espera que Álvaro Fidalgo jugue este partido, el cual inicia este viernes 9 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX One.

aar