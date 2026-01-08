Xolos vs América: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 1 del Clausura 2026?

Xolos se enfrenta al América en la Liga MX, en la Jornada 1 del Clausura 2026

Arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y uno de los duelos que robarán miradas en el primer día de actividad de la Jornada 1 es el Xolos vs América, equipos que intentarán empezar el semestre con el pie derecho y obtener los primeros tres puntos del campeonato.

El partido se realiza en la cancha del Estadio Caliente de Tijuana. La Jauría podría estrenar a sus dos nuevas estrellas; Josef Martínez e Ignacio Rivero, que salió de Cruz Azul en uno de los movimientos más sorprendentes del torneo.

🎙️ André Jardine en conferencia de prensa, previo a nuestro partido debut en el CL26 contra Tijuana. pic.twitter.com/PAmIrK8IgB — Club América (@ClubAmerica) January 8, 2026

¿Dónde ver el Xolos vs América de la Liga MX?

El partido entre Xolos y América de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 9 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX One.

Día: 9 de enero

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Fox One

¡Vámonos! Nuestra primera jornada es en Tijuana. 😏🛫 pic.twitter.com/2mazJ50g5Q — Club América (@ClubAmerica) January 8, 2026

André Jardine espera buen inicio de torneo

Previo al arranque del campeonato, el entrenador del América, André Jardine, ofreció conferencia de prensa y dijo estar en deuda con los aficionados, por lo que espera que este Clausura 2026 tenga mejores resultados, tanto en el plano local en la Liga MX, como en el internacional.

“Da la sensación de un buen inicio, los jugadores regresaron con la sensación de algo por resolver, con una sensación de estar en deuda con la afición y con el club de querer hacer algo más que lo del torneo pasado”, dijo André Jardine.

Sobre el duelo ante Xolos comentó: “Quiero ver mucha gente de América en el debut contra Tijuana, después el partido contra San Luis va a ser muy importante con nuestra gente y siempre que sentidos el calor de nuestra gente da la sensación de jugar con uno más”.

Sobre los refuerzos, un tema muy esperado y comentado por los aficionados, el brasileño aseguró que ve un plantel fuerte, aunque le falta una pieza en su eje para asegurar el buen funcionamiento.

“El club ve las opciones. El plantel es muy fuerte, los jugadores están en el nivel que les conocemos, es importante recuperar a Henry, a todos los que no estuvieron en momentos importantes del torneo pasado. Nos falta una pieza importante que nos dará un equilibrio importante en la forma que quiero jugar”, añadió.

aar