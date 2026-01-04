¡OFICIAL! Rodrigo Dourado es nuevo jugador del América para el Clausura 2026

El América hizo oficial en sus redes sociales la llegada del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, quien se convierte en el primer refuerzo de las Águilas para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El sudamericano llegó a Coapa después de casi cuatro años con el Atlético de San Luis.

“¡Bienvenido al Club América, Rodrigo! 💙🦅💛 #DouradoEsÁguila", fue el breve mensaje con el que los azulcremas anunciaron a su nueva adquisición a cinco días del comienzo del Clausura 2026.

¿Qué número ocupará Rodrigo Dourado con el América?

El 17 será el número que lucirá Rodrigo Dourado con el América, su segundo club en la Liga MX. El brasileño llega para fortalecer el mediocampo de las Águilas, por lo que luce como un buen complemento para Álvaro Fidalgo, quien cumple cinco años en la institución capitalina.

El mediocampista brasileño tenía en la espalda el dorsal 13 con el Atlético de San Luis, conjunto con el que registró seis goles y cuatro asistencias en 127 partidos oficiales en toda clase de torneos con los potosinos.

Rodrigo Dourado otra vez será dirigido por André Jardine

Rodrigo Dourado se reencuentra con el también brasileño André Jardine, quien fue su entrenador en el Atlético de San Luis en los Torneos Apertura 2022 y Clausura 2023, sus primeras campañas en la Liga MX.

Jardine conoce bien al mediocampista de 31 años de edad, motivo por el que le pidió su fichaje a la directiva del América, que en el pasado Apertura 2025 fue eliminado en cuartos de final tras caer de manera agónica a manos del Monterrey.

Rodrigo Dourado llegó al Atlético de San Luis en el Apertura 2022, el segundo torneo de André Jardine al frente de los potosinos, con los que debutó con un triunfo precisamente sobre el América en el Estadio Azteca (3-2).

EVG