Jugadores del Mallorca llegan al partido con mismo pants que usó Nicolás Maduro y causan furor; el club lo presume

Jugadores del Mallorca usaron el mismo modelo de pants que tenía Nicolás Maduro al momento de su captura.

Los futbolistas del Mallorca hicieron algo inesperado antes de su partido de LaLiga contra el Girona, pues llegaron al partido utilizando el mismo modelo de pants que traía Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al momento de ser capturado en Caracas por el ejército de Estados Unidos.

El propio club compartió el video de este peculiar hecho en sus redes sociales, y el clip no tardó en hacerse viral, a pesar de que no dura ni 10 segundos. “A ca nostra” (Nuestra cosa, en español) fue el corto mensaje con lo que los Bermellones compartieron este video.

A ca nostra 📍 pic.twitter.com/nshPkIHRmC — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 4, 2026

“Detallazo con Juan Arango y los venezolanos” y Maduro style" fueron algunos de los comentarios con los cuales reaccionaron algunos usuarios en redes sociales luego de que los futbolistas del Mallorca portaron el mismo modelo de pants que usaba Nicolás Maduro al ser capturado.

Mallorca no puede como local contra el Girona

Horas después de salir con el mismo modelo de pants que Nicolás Maduro, los jugadores del Mallorca cayeron 2-1 a manos del Girona en el duelo correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga.

Vedat Muriqi consiguió en tiempo de compensación, y por la vía del penalti, el único gol de los Malloquinistas en el cotejo desarrollado en el Estadio de Son Moix.

El Mallorca no arrancó el 2026 de la mejor manera, pues sufrió su octava derrota de la campaña y se estancó con 18 puntos, cosecha con la que ocupa el sitio 16 de la clasificación en LaLiga, apenas dos puestos arriba de zona de descenso.

Final a l’Estadi Mallorca Son Moix pic.twitter.com/xkzlk6MZOG — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 4, 2026

Los Bermellones vuelven a las canchas el próximo 11 de enero, cuando visiten la cancha del Rayo Vallecano en actividad de la Jornada 19 de LaLiga.

Juan Arango, el venezolano que brilló con el Mallorca

Usuarios en redes sociales interpretaron como un gesto de solidaridad hacia Nicolás Maduro el hecho de que los futbolistas del club usaran el mismo modelo de pants que el presidente de Venezuela, país del que es originario el exdelantero Juan Arango.

Juan Arango es muy recordado por los aficionados del equipo español tras su paso por la institución entre el 2004 y el 2009, lapso en el que logró varios goles con los Bermellones.

El también exatacante de la selección de Venezuela registró 49 goles en 195 partidos de carácter oficial con el Mallorca en toda clase de torneos.

EVG