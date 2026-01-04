Con hat-trick de Gonzalo García, el Real Madrid golea al Real Betis en su primer partido del 2026

Gracias a la lesión de Kylian Mbappé a mitad de semana, el joven delantero Gonzalo García recibió la oportunidad por parte de Xabi Alonso para ser el ariete titular del Real Madrid en el partido ante el Real Betis, aprovechando este momento para anotar un hat-trick y sus primeros tres goles de la temporada.

La primera anotación del futbolista de 21 años llegó al minuto 20 de tiempo corrido, cuando Rodrygo Goes mandó un servicio al segundo poste de la portería del Real Betis y ahí apareció Gonzalo García para rematar de cabeza.

Fue hasta la parte complementaria cuando los merengues volvieron a hacer daño en la cabaña rival. El delantero de la cantera del Real Madrid volvió a hacerse presente al 50′ de juego, con una anotación que levantó a todos los aficionados de su asiento, pues tras un servicio de Federico Valverde, el ariete español bajó la pelota con el pecho y remató de volea al segundo poste de Álvaro Valles.

El Real Madrid no se cansó de hacer goles ante el Betis, pues seis minutos después, Raúl Asencio se levantó en el área rival para rematar solo de cabeza y guardar la esférica por tercera vez en el partido en el arco rival.

Cucho Hernández descontó para los visitantes con una gran jugada en solitario; el delantero colombiano le ganó la espalda a Raúl Asencio, se quitó en dos ocasiones a Thibaut Courtois y definió con sangre fría para acercar al equipo de Manuel Pellegrini en el marcador, aunque su gol solo fue de adorno en el tablero.

Para conseguir su hat-trick perfecto, Gonzalo García volvió a desmarcarse dentro del área y, tras un pase raso de Arda Güler, el delantero español definió de taco para lograr su tercera anotación del partido. Cabe recalcar que el ariete merengue anotó un gol de cabeza, otro con la pierna derecha y el último con la pierna izquierda.

El cuarto árbitro dio tres minutos más en el partido y parecía que el Real Madrid comenzaría a cerrar el encuentro con una victoria de 4-1, pero los merengues continuaron atacando el arco del Real Betis hasta el último segundo, pues fue en el minuto 93 de tiempo corrido cuando apareció Fran García en el área para empujar un servicio de Federico Valverde desde la banda derecha.

Con esta victoria, el Real Madrid llega a 45 puntos en la temporada de LaLiga española, aunque deben esperar un tropiezo del Barcelona para recortar unidades, pues los blaugranas, con su partido ganado ante el Espanyol el sábado, tienen 49 unidades en 19 jornadas.

El siguiente encuentro de los merengues será fundamental, pues se miden ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, en busca de meterse a la gran final, encuentro en el que se podrían enfrentar al Barcelona o Athletic Club de Bilbao.

