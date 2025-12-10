Futbol Internacional

Manchester City remonta y vence al Real Madrid en Champions; Resultados de todos los partidos del 10 de diciembre

En la última jornada de Champions League del año, el Manchester City vino de atrás para vencer 2-1 al Real Madrid

El Manchester City en su visita al Real Madrid en la Champions League
El Manchester City en su visita al Real Madrid en la Champions League Foto: AP
Alejandro Ayala

En la última jornada de Champions League del año, el Manchester City vino de atrás para vencer 2-1 al Real Madrid, la segunda derrota seguida del cuadro de Xabi Alonso.

El cuadro merengue empezó ganando ante su gente con un golazo del astro brasileño Rodrygo. El delantero recortó dentro del área a un defensor y después definió al lado contrario del arquero del cuadro británico.

Sin embargo, el golpeado Madrid no tuvo una buena noche y volvió a perder en casa. En el duelo pasado los merengues cayeron en el Bernabéu ante el Celta de Vigo en LaLiga y ahora no pudieron mantener la ventaja ante un City que pelea por la cima en el torneo de la Premier League.

Nico O’Reilly, de 20 años de edad, al 35′ puso el empate y después Erling Haaland le dio la ventaja al conjunto Ciudadano. Una vez en superioridad, no soltaron las riendas del partido.

Todos los resultados de la Champions del 10 de diciembre

  • Villarreal 2-3 Copenhague
  • Qarabag 2-4 Ajax
  • Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle
  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Benfica 2-0 Napoli
  • Club Brujas 0-3 Arsenal
  • Athletic de Bilbao 0-0 PSG
  • Juventus 2-0 Pafos
  • Borussia Dortmund 22 Bodo/Glimt

Quedan dos jornadas para conocer el destino de los clubes participantes en la Champions League. Ya se empiezan a separar los equipos que tienen oportunidad de pelear por un puesto en la siguiente ronda.

