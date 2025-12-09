El Real Madrid no pierde en casa en Fase de Liga de UCL hace 13 meses

Uno de los enfrentamientos más esperados en la Champions League será el que tendrán Kylian Mbappé y Erling Haaland. Mañana, el Real Madrid se enfrenta al Manchester City en un partido que promete ser emocionante. Será la tercera vez que estos dos delanteros se crucen en la competición desde la llegada de Haaland al City en 2019.

Los merengues no pierden en su casa un duelo de Fase de Liga desde hace 13 meses. La última vez que ocurrió fue ante el Milan por pizarra de 3-1 en noviembre de 2024.

El Dato: El Olympiacos solamente ha ganado dos de sus últimos 25 encuentros de la fase de grupos/fase liga de la Champions League (cuatro empates y 19 derrotas).

Además, esta semana el Liverpool se trasladará al estadio San Siro para enfrentar al Inter de Milán, aunque lo hará sin su estrella, Mohamed Salah, quien fue excluido de la convocatoria tras expresar su descontento con el técnico Arne Slot. Por su parte, el Bayern Múnich recibirá al Sporting Lisboa, mientras que el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, se medirá mañana contra el Athletic Bilbao.

En la sexta de ocho fechas de la fase de Liga, el líder inglés, Arsenal, tiene la oportunidad de convertirse en el primer equipo en asegurar su pase a los octavos de final al alcanzar los 16 puntos, cifra que la temporada pasada fue suficiente para avanzar. Arsenal es el único equipo con cinco victorias y 15 unidades, y busca evitar una derrota el martes ante el Club Brujas, lo cual podría influir en su posición en la tabla.

El Real Madrid y el Manchester City han tenido una rivalidad interesante en las rondas eliminatorias durante las últimas cuatro temporadas y juntos han ganado tres títulos en ese lapso, aunque Mbappé aún busca su primer trofeo en este prestigioso torneo. El primer choque entre Kylian y Haaland ocurrió en los octavos de final en febrero de 2020, donde el delantero noruego, recién llegado al Borussia Dortmund, anotó dos goles en el partido de ida contra el Paris Saint-Germain. Sin embargo, Mbappé y su equipo avanzaron tras ganar el duelo de vuelta en París.

La temporada pasada, Kylian Mbappé brilló en los playoffs, anotando cuatro goles, incluyendo un hat-trick en el partido de vuelta. A pesar de los dos goles de Haaland en el partido de ida, el Madrid logró vencer al City en ambos encuentros. En la presente edición de la Liga de Campeones, el francés se posiciona como el máximo goleador tras anotar cuatro dianas contra el Olympiakos y busca alcanzar los 10 goles en una única temporada de la competición por primera vez en su carrera. Haaland, por su parte, ha anotado cinco ocasiones hasta ahora y ha logrado cifras de doble dígito en tres ocasiones anteriores.

El Real Madrid comienza esta semana en el quinto lugar de la tabla, con 12 puntos, mientras que el Manchester City se encuentra en noveno sitio, de la competencia, dos puntos por detrás.

Por otra parte, Harry Kane, quien también ha tenido un rendimiento notable con el Bayern Múnich, ha marcado 28 goles en 22 partidos y cinco más en las eliminatorias del Mundial con Inglaterra. Kane tiene una proporción de un gol por partido similar a la de Haaland en la Liga de Campeones.

El Eintracht Frankfurt regresará al Camp Nou, donde hace cuatro años vivió un ambiente inolvidable con una notable movilización de sus aficionados. En aquella ocasión, el equipo alemán logró una victoria clave en su camino hacia la conquista de la Liga Europa. Sin embargo, el Barcelona es el favorito este año, tras llegar de vencer al Real Betis por 5-3 en LaLiga, mientras que el Eintracht llega tras una dura derrota de 6-0 ante el Leipzig.

La campaña europea del Bodo/Glimt continuará con su visita al Borussia Dortmund el miércoles, después de que su temporada doméstica concluyera. Con el Viking consagrado campeón de la liga noruega, el Glimt espera tener un desempeño destacado en la Champions, con la posibilidad de avanzar a la fase eliminatoria durante la temporada baja en Noruega.

Los favoritos comienzan a despegarse y se podrían meter al término de esta jornada. Hasta el momento los Gunners lucen invictos en el torneo.