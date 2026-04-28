¿Por qué Guillermo Ochoa SÍ va al Mundial 2026 si su nombre no aparece en la lista?

Se reveló una primera lista de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 en donde no aparece el nombre de Guillermo Ochoa, quien de acuerdo a reportes sí estará en la lista final del torneo, la cual será entregada a la FIFA el 1 de junio.

En la prelista hay tres porteros; Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos) y Óscar García (León), pero al ser un llamado únicamente de jugadores de la Liga MX, no se pudo incluir a Memo Ochoa, quien juega en el AEL Limassol FC de Chipre y será parte de la convocatoria final.

De los guardametas convocados para iniciar la concentración rumbo a la Copa del Mundo, solamente el Tala y Acevedo están contemplado en la nómina final, apartando el último cupo para Ochoa, quien estaría así a las puertas de su sexto certamen de la FIFA.

El tema de Guillermo Ochoa es el mismo al de los jugadores mexicanos que militan en el extranjero, quienes deben esperar a aparecer en la convocatoria final, que se dará a conocer en poco más de un mes, para saber oficialmente si jugarán el certamen.

¿Por qué Ochoa irá al Mundial 2026?

Guillermo Ochoa está contemplado para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 debido a la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles y dejó un espacio en la portería azteca. El jugador del América estará al rededor de una año fuera.

Desde antes de la lesión de Malagón, el cancerbero titular de la Selección Mexicana era Raúl Rangel, quien le llenó el ojo al Vasco Aguirre para atajar en el Mundial 2026. Sin embargo, todavía hay gente que cree que Memo Ochoa será quien salga como titular ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, pero parece que su rol será el del tercer arquero.

Memo Ochoa está a las puertas de su sexta Copa del Mundo, luego de haber estado en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, jugando solo en las tres previas, pues en Alemania y Sudáfrica vio el torneo desde la banca, con Oswaldo Sánchez y el Conejo Pérez como los estelares, respectivamente.

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