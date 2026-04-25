Histórico portero mexicano sale en defensa de Guillermo Ochoa previo a la Copa del Mundo 2026

Guillermo Ochoa estaría próximo a ser convocado por la Selección Mexicana para su sexta Copa del Mundo, un hito en el futbol, pero que no necesariamente se ve bien en el país, pues el arquero del AEL Limassol FC de Chipre se lleva muchas críticas y ante los señalamiento el exportero Adolfo Ríos salió en su defensa.

Recientemente el entrenador argentino Ricardo La Volpe, campeón del mundo en 1978, lanzó un comentario que deja mal parado a Memo Ochoa. Ante esto el Arquero de Cristo fue uno de los pocos que se puso del lado del canterano del Club América.

“No es una situación en la cual determines que vas a llevar solamente para que tenga un récord en cuanto a Mundiales se refiere. Un Mundial no se trata de eso y menos con la personalidad que tiene Javier Aguirre, no creo que vaya por ahí”, comentó Ríos para Claro Sports.

Adolfo Ríos indicó que si Javier Aguirre convoca a Ochoa para la Selección Mexicana no será por darle la oportunidad de asistir a una sexta Copa del Mundo, pues no es un factor que sea determinante para que un entrenador realice el llamado.

Más adelante el exarquero del Tricolor realizó un pequeño análisis de las actuaciones recientes de Memo Ochoa en la liga de Chipre, en donde asegura no ha estado en su mejor nivel en los últimos duelos.

“Lo que sí, es que a Memo le ha costado mantener un nivel en los últimos partidos. Ha recibido algunos goles donde ha colaborado y eso de alguna manera la crítica va a llegar”, indicó Ríos, portero titular de México en la Copa América de 1997, en donde se terminó en tercer lugar.

Recientemente Guillermo Ochoa se convirtió en tendencia luego de protagonizar un terrible oso en Europa, que terminó por sentenciar la eliminación del AEL Limassol FC de la Copa de Chipre y con ello aumentar las dudas sobre su posible convocatoria a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

La fuerte crítica de La Volpe a Ochoa

El experimentado portero Memo Ochoa fue duramente criticado por Ricardo La Volpe, exdirector técnico de la Selección Mexicana, quien atizó contra el actual guardameta del AEL Limassol al asegurar que no contra un centro ni aunque un enano lo empuje.

“Ochoa no te corta un centro ni aunque lo empuje un enano de atrás”, aseveró el Bigotón en charla con Claro Sports, esto en medio de una semana difícil para el arquero surgido del América por un garrafal error en la derrota del AEL Limassol ante el Pafos en las semifinales de la Copa de Chipre.

“Hoy para mí es ‘Tala’, pero me pasó ya algo similar con Ochoa y Corona. Corona estaba en Tecos y Ochoa en el América, entonces imagínate las redes, la gente, el fanatismo decían que Ochoa, pero fácil estaba tres dedos abajo de Corona”, profundizó el Bigotón sobre quién debe ser el titular de México en el Mundial 2026.

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