Se filtra el crack de Pumas que el Manchester City se quiere robar; sería una dura baja para Efraín Juárez

Desde hace días se sabe que ojeadores del Manchester City están México siguiendo de carca a un par de equipos de la Liga MX, entre ellos los Pumas de la UNAM, confirmado por el propio Efraín Juárez, quien reveló que ya le preguntaron por algunos de sus jugadores y aunque el estratega no reveló sus nombres, se filtró la identidad de uno de ellos.

De acuerdo con información de medios nacionales, el City Group tiene mucho interés en el mediocampista ecuatoriano Pedro Vite, quien llegó a Pumas con mucho cartel y le costó adaptarse al equipo, pero ya asentado se ha convertido en uno de los elementos más destacados del Pedregal.

La gente del Manchester City ya estuvo en un partido y un entrenamiento del Club Universidad Nacional, propiciado por la buena relación de la gente del City Group con Efraín Juárez, quien aseguró que las personas de esta organización también verán partidos de otros clubes del futbol mexicano.

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“Tienen esa facilidad y claridad. Con un grupo tan grande siempre pasa eso. Los saludaré mañana; seguramente los saludaremos. El jueves veré si hago una cena con ellos. Me preguntarán. Van a ver un par de partidos, no solo de nosotros, sino de la liga mexicana. Vienen a ver partidos, a eso se dedican, son conocidos míos también”, añadió Efraín Juárez.

La información de Pedro Vite y el interés del City Group no han escalado a una propuesta formal, todo queda en un sondeo y habrá que esperar a que se decidan por ir a fichar a un jugador.

¿Qué es el City Football Group?

El City Football Group (CFG) es una organización privada propietaria de una red global de clubes de futbol por todo el mundo. El equipo más famoso que está en este grupo es el Manchester City.

Es una organización fundada en 2013 y con sede mayoritaria en Abu Dhabi (familia real), junto a socios estadounidenses y chinos. Este grupo administra más de 12 equipos en distintos continentes.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

La Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX será por de más interesante, con muchos equipos a la espera de definir su futuro de cara a la Liguilla, entre ellos Pachuca y Pumas, que se miden este sábado 25 de abril en el Estadio Hidalgo en un duelo con implicaciones de liderato.

El Club Universidad se mete al conocido ‘Huracán’ con grandes oportunidades de terminar la fase regular del torneo como líder, pero para ello deben vencer a los Tuzos de visita y esperar a que Chivas pierda en su cotejo ante Xolos.

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