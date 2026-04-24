¿Juega Keylor Navas con Pumas ante Pachuca? Esto se sabe del futuro del portero en la Liga MX

Keylor Navas en un partido con los Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM tienen una buena noticia de cara a la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pues el arquero costarricense Keylor Navas ya puede ser considerado para el duelo clave que tiene el club ante Pachuca. Luego de perderse la jornada anterior por suspensión, el guardameta puede jugar en el choque que define posiciones importantes de cara a la Liguilla.

Navas no vio minutos en el compromiso ante FC Juárez debido a que alcanzó acumulación de cinco tarjetas amarillas. Luego de cumplir con su castigo, como establece el reglamento de la Liga MX, regresa para el que puede ser el juego más importante del equipo universitario en un momento crucial del campeonato, pues de ganar y juntarse resultados, pueden terminar líderes.

De cara al enfrentamiento ante Pachuca, todo apunta a que Efraín Juárez utilizará a Keylor Navas como su portero titular, pues el arquero exReal Madrid es el estelar y una de las estrellas, son solo de los Pumas, sino de la Liga MX. En lo que va de la campaña Navas Gamboa tiene 15 partidos de titular de los 15 en los que ha participado, recordando que no jugó la Jornada 16.

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Sin Keylor Navas en el cotejo de la penúltima fecha ante los Bravos de Juárez el equipo felino sufrió un poco. El portero titular fue el juvenil Pablo Lara, quien sufrió de dos anotaciones en el primer tiempo, pero afortunadamente para él sus compañeros reaccionaron para darle vuelta al marcador 4-2.

Pumas puede ser líder una década después

Los Pumas de Efraín Juárez son uno de los equipos candidatos al título de la Liga MX por su gran nivel que han mostrado con el técnico mexicano al frente y en la última jornada del Clausura 2026 podrían conseguir el liderato de la competencia para afrontar la Liguilla del futbol azteca como el mejor club de la campaña.

La última vez que los Pumas lograron terminar en lo más alto de la competencia después de las 17 jornadas fue en el Apertura 2015, en aquel torneo sumaron 35 unidades, cosecha de 11 victorias, dos empates y cuatro derrotas, y este año podrían superar la cantidad de puntos de hace 11 años.

El conjunto Universitario necesita una combinación de resultados en la decimoséptima fecha de la campaña, primero deben de ganar su respectivo partido ante el Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, ya que con un descalabro o igualdad en el marcador con los Tuzos descarta la oportunidad de llevarse el liderato, y ese mismo día deben de esperar que Chivas pierda con Tijuana o empaten, así con la diferencia de goles se pondrían en el primer peldaño de la clasificación.

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