¿Qué necesita Pumas para terminar como líder del Clausura 2026 de la Liga MX?

Jugadores de Pumas celebran un gol contra Bravos en la Jornada 16 del Clausura 2026.

Pumas está a las puertas del terminar líder del Clausura 2026 de la Liga MX, lo que significaría su primer liderato en 11 años, pero para ello debe derrotar al Pachuca en la Jornada 17 y esperar que Chivas caiga ante los Xolos de Tijuana.

El equipo dirigido por Efraín Juárez llega al partido de este sábado 25 de abril en el Estadio Hidalgo como segundo del campeonato con una cosecha de 33 unidades, dos menos que las que tiene el Guadalajara.

La última jornada la jugamos en la Bella Airosa, a poner la #GarraYEntrega para cerrar como el mejor del torneo@DHLMex trae para ti la información del partido 👇



🆚 | @Tuzos

🏟️ | Estadio Hidalgo

🕰️ | 17:00

📅 | Sábado 25 de abril

📺 | Fox One#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/QIldtuwGIL — PUMAS (@PumasMX) April 24, 2026

¿Qué pasa si Pumas gana y Chivas empata?

Si derrota al Pachuca, Pumas terminaría la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX con 36 puntos, misma cosecha con la que acabaría Chivas si iguala con Tijuana en el Estadio AKRON.

En este escenario, el criterio de desempate para definir el liderato sería la diferencia de goles, que antes de la Jornada 17 favorece al Rebaño con +16, pues los del Pedregal tienen +15.

Esto significa que a los Pumas, en caso de que los rojiblancos igualen con Xolos, les bastaría con vencer al Pachuca por dos anotaciones, pues con ellos su diferencia de goles sería de +17, uno más que Chivas.

Pumas, el único que puede quitarle el liderato a Chivas

Pumas es el único de los equipos clasificados a la Liguilla que puede arrebatarle a Chivas el liderato del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX de cara a la Liguilla por el título del futbol mexicano.

Pachuca, tercero de la clasificación con 31 puntos, a lo máximo que aspira es al segundo lugar, pues ya no puede alcanzar las 35 unidades que acumula el Guadalajara.

Chivas podría terminar líder del Clausura 2026 de la Liga MX inclusive con un tropiezo frente a Tijuana, siempre y cuando Pumas no obtenga los tres puntos en su visita a la cancha del Estadio Hidalgo.

¿Cuál fue el último torneo con Pumas como líder?

El Apertura 2025 fue el último torneo en el que Pumas finalizó la fase regular del mismo como líder de la Liga MX.

En aquel certamen, los universitarios sumaron 35 puntos durante las 17 jornadas. El entrenador era Guillermo Vázquez, quien guió al club a la final, misma que perdió en penaltis a manos de los Tigres de la UANL.

EVG