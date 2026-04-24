Después de 11 años, Pumas quiere volver a ser líder

Los Pumas de Efraín Juárez son uno de los equipos candidatos al título de la Liga MX por su gran nivel que han mostrado con el técnico mexicano al frente y en la última jornada del Clausura 2026 podrían conseguir el liderato de la competencia para afrontar la Liguilla del futbol azteca como el mejor club de la campaña.

La última vez que los Pumas lograron terminar en lo más alto de la competencia después de las 17 jornadas fue en el Apertura 2015, en aquel torneo sumaron 35 unidades, cosecha de 11 victorias, dos empates y cuatro derrotas, y este año podrían superar la cantidad de puntos de hace 11 años.

El Dato: A falta de una jornada en el Clausura 2026, Joao Pedro es el delantero que lidera el campeonato de goleo de la Liga MX con 13 unidades. Armando La Hormiga González presume 12 tantos.

El conjunto Universitario necesita una combinación de resultados en la decimoséptima fecha de la campaña, primero deben de ganar su respectivo partido ante el Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, ya que con un descalabro o igualdad en el marcador con los Tuzos descarta la oportunidad de llevarse el liderato, y ese mismo día deben de esperar que Chivas pierda con Tijuana o empaten, así con la diferencia de goles se pondrían en el primer peldaño de la clasificación.

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Además, la afición de los auriazules podría ilusionarse un poco con llegar a la gran final, ya que la última vez que fueron líderes vencieron al Veracruz en cuartos de final, eliminaron al América en las semifinales con un marcador global de 4-3 y lamentablemente en el partido por el título cayeron a manos de Tigres en la tanda de penaltis tras un tablero de 4-4 después de los 180 minutos.

11 victorias tienen las Chivas en el torneo

A falta de una fecha en el Clausura 2026, los Pumas son segundos en la clasificación y se medirían al Atlas en la primera ronda de eliminación de la Liguilla del futbol mexicano, aunque en la Jornada 17 todo puede cambiar y el rival de los Universitarios se definirá entre Tigres, Tijuana, León y los Zorros.

Estar de nuevo en la fiesta grande del futbol mexicano es un logro de reconocer para Efraín Juárez, ya que en las últimas dos campañas, los auriazules quedaron fuera de la fase de eliminación en el play-in, en el Clausura 2025 Monterrey los borró de la competencia en la fase previa, mientras que en el Apertura 2025 Pachuca fue el nuevo verdugo de los Pumas en la misma instancia. En esta ocasión amarraron su puesto en la Liguilla desde el partido ante el Mazatlán en la Jornada 14 del Clausura 2026.

El encuentro en el que los auriazules buscan llevarse el liderato no será nada sencillo, pues se medirán ante un Pachuca que también quiere una victoria para quitarle a los Universitarios el segundo puesto, así que una derrota podría ser contraproducente para los pupilos de Efraín Juárez y mandarlos hasta el tercer escalón.

32 goles anotados suma Pumas en el Clausura 2026

En la última fecha también cinco equipos buscan de un lugar en la fiesta grande del futbol mexicano, que son América, Atlas, Tigres, Tijuana y León, las Águilas son las que llevan ventaja al tener 25 unidades, los Zorros suman 23 puntos y el equipo regio, los Xolos y los Panzas Verdes suman 22 unidades, por lo que todos estos clubes ocupan los tres puntos para mantenerse vivos en la competencia.