Pedro Vite habla sobre jugar a mediodía en CU y su respuesta impresiona a la afición de Pumas (VIDEO)

Desde su creación a la fecha, los Pumas han disputado sus encuentros de local al mediodía, aunque en las últimas temporadas también han jugado compromisos en CU en la noche, un tema que no ha sido del agrado de algunos jugadores que han pasado por la plantilla, pero en el caso de Pedro Vite es diferente.

El futbolista ecuatoriano estuvo en una dinámica para redes sociales en la que fue cuestionado sobre si prefería jugar a mediodía o en la noche en los partidos de local de los Pumas, y su respuesta dejó boquiabiertos a varios aficionados del conjunto universitario.

“Ambas, la verdad, depende; si la afición va a aguantar el sol porque nosotros no podemos aguantar, nosotros somos felices de que ustedes estén ahí y disfrutamos de las dos estaciones, día o noche”, comentó Pedro Vite.

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Mientras Toto Salvio decía “Todos odiamos jugar en este horario”

mis negros todo terreno Carrasquilla y Vite les vale un carajo pic.twitter.com/JKoR0SdTjH — La Voz Que Te Encabrona (@lavozpuma) April 24, 2026

Eduardo Salvio criticó jugar a mediodía en Ciudad Universitaria

Uno de los exjugadores de los Pumas que en su momento criticaron jugar al mediodía en Ciudad Universitaria fue el argentino Eduardo ‘Toto’ Salvio, quien aseguró que todos sus compañeros odiaban ese horario.

“Si te soy sincero, ya hacía tiempo que quería hablar de esto. Para mí lo peor es jugar a las 12 y esperamos que quien nos ponga el horario venga a jugar con nosotros un día. Me acostumbré a la altura y todo, pero jugar a las 12, que nunca está nublado, no es bueno. Para mí y mis compañeros, todos odiamos jugar en este horario”, comentó en su momento Eduardo Salvio.

A pesar de lo que comentó el argentino hace algunos años, los Pumas siguen con su idea de disputar sus encuentros de local al mediodía, aunque los más importantes los llegan a jugar en la noche, para mayor espectáculo.

🚨🚨🚨#PUMAS ODIA EL HORARIO DE LAS 12



Esto dijo el Toto Salvio acerca de jugar a las 12 del día en CU:



🗣️“Todos odiamos jugar a las 12… Que el que nos pone el horario ese venga a jugar con nosotros algún día”. pic.twitter.com/S5QbyBy2Ou — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) February 9, 2024

Pumas puede quitarle el liderato a Chivas en la última jornada

Los Pumas se medirán al Pachuca en la última jornada del Clausura 2026 y los Universitarios regresan a la liguilla después de dos temporadas sin conseguirlo. En la última fecha podrían quitarle el liderato a las Chivas.

El equipo de Efraín Juárez necesita que el Rebaño Sagrado pierda o empate con el Tijuana para que puedan pelear por el primer puesto, aunque ellos deben sacar una victoria obligatoria ante los Tuzos para que esto ocurra.

La última vez que los auriazules terminaron en lo más alto de la clasificación después de las 17 jornadas fue en el Apertura 2025, cuando sumaron 35 unidades al final de la campaña y llegaron a la final en aquel torneo, aunque cayeron derrotados a manos de Tigres.

DCO