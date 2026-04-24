Dónde ver EN VIVO y GRATIS el América vs Atlas de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

América y Atlas se enfrentan en la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX.

Un América que viene al alza enfrenta este sábado 25 de abril al Atlas en busca de asegurar su clasificación a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La sede de este vital duelo para ambos clubes es el renovado Estadio Azteca.

Las Águilas recuperaron el paso y llegan a este encuentro motivadas después de imponerse al bicampeón Toluca y al León, justo después de su dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

¡Mañana nadie puede faltar! Vayamos juntos al cierre del torneo regular. 🫵😁



J17 ⚔️ América vs. Atlas

🎟️ Venta en línea: https://t.co/tEf20mQtQt

🚨 PROMO: boletos 4x3 en zonas específicas.



Pintemos el Estadio Banorte de amarillo. 🏟️💛#VolvemosACasa pic.twitter.com/lyLOvrIVYW — Club América (@ClubAmerica) April 24, 2026

La Academia, por su parte, llega con una racha de tres juegos sin derrota y con posibilidades de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, para lo cual debe vencer al América en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Dónde ver EN VIVO el América vs Atlas?

El partido entre América y Atlas se jugará este sábado 25 de abril, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Sábado 25 de abril

Hora : 21:10

Estadio : Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de América y Atlas

AMÉRICA : Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

ATLAS: Camilo Vargas, Jorge Rodríguez, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Kevin Picon, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Paulo Ramírez, Diego González, Santiago Hernández y Eduardo Aguirre.

América y su increíble racha de clasificaciones a Liguilla

Un empate ante el Atlas le bastará al América para asegurar su puesto en la Liguilla del Clausura 2026, pues con 26 unidades ya no lo podría alcanzar Tigres, que a lo más que aspira es a 25 puntos.

En caso de conseguir el objetivo, los de Coapa llegarían 16 clasificaciones consecutivas a la Fiesta Grande del futbol mexicano, racha que comenzó en el Apertura 2017.

El Clausura 2017 fue el último torneo de la Liga MX en el que el América no avanzó a la Liguilla por el título del futbol mexicano. En aquel certamen se coronaron las Chivas.

EVG.