América vence a domicilio al León y pone pie y medio en la Liguilla del Clausura 2026; resumen y goles

América se impuso como visitante al León en la Jornada 16 del Clausura 2026.

El América puso pie y medio en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, después de que se impuso 3-2 en calidad de visitante al León, un rival directo en la lucha por clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Los de Guanajuato sufrieron su primer tropiezo con Javier Gandolfi en la dirección técnica.

El gol llegó apenas al tercer minuto de acción, cuando el uruguayo Brian Rodríguez culminó una gran jugada con un potente disparo de zurda; el balón pasó entre las piernas del guardameta Oscar García.

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¡El favorito del americanismo! Brian Rodríguez 🇺🇾 aparece otra vez y ya lo ganan las águilas. pic.twitter.com/mnyn2ccTtc — FOX (@somos_FOX) April 22, 2026

¡GOLAZOOOOOOOO DEL AMÉRICA! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥



📖 A continuación una obra de arte de las águilas que termina con un golazo de Erick Sánchez. 🦅 pic.twitter.com/k5SV86IUDc — FOX (@somos_FOX) April 22, 2026

¡GOOOOOOOL! ¡DE LA FIERAAAAAAAAAAA!



🇨🇴🦁 La fortuna juega a favor de Diber Cambindo y pese a la mano de Israel Reyes, el balón entra.



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Menos de 10 minutos después, al 12’, Érick Sánchez marcó una vistosa anotación con un potente disparo de derecha fuera del área tras un pase del colombiano Cristian Borja. Las Águilas estaban volando alto.

León reacciona antes del medio tiempo

Pero La Fiera reaccionó justo antes del descanso. Díber Cambando hizo el primer tanto de los locales al minuto 37, con un remate de derecha en el centro del área, al aprovechar una desconcentración en la zaga azulcrema.

Fernando Beltrán desató la algarabía de la afición guanajuatense cuando en la compensación, al minuto 48, sorprendió a Rodolfo Cota con un tiro de derecha fuera del área para clavar el balón en el ángulo izquierdo de la portería.

¡GOOOOOOOOOL DE LA FIERAAAAAA!



🦁💚 Fernando 'El Nene' Beltrán no la pensó dos veces y pa' dentro.



Qué poco le duró el gustó al América. 🦅 pic.twitter.com/wgTDkhQka9 — FOX (@somos_FOX) April 22, 2026

🦅 Alejandro Zendejas convierte la mano dentro del área por gol.



¡Otra vez el América está ganando ante León! 🦁🔥 pic.twitter.com/0WwevWAqfS — FOX (@somos_FOX) April 22, 2026

André Jardine mandó a la cancha a Kevin Álvarez en sustitución de Isaías Violante en el arranque del segundo tiempo, en el que las emociones carecieron en los primeros momentos del mismo.

El grito de gol se ahogó al minuto 62, cuando Díber Cambindo tuvo un remate de derecha en el centro del área, pero la esférica rozó el poste.

El América vence al León con polémico penalti

El León tuvo otra aproximación al minuto 67, esta vez con un remate de cabeza de Valentín Gauthier, pero el balón pasó a un costado del arco.

Jonathan dos Santos sintió dolencias y abandonó la cancha al 73’ para ser sustituido por el brasileño Rodrigo Dourado, una de las caras nuevas del América en el actual semestre.

Alejandro Zendejas le devolvió la ventaja a los de Coapa con un penalti al minuto 77, luego de que el árbitro señaló una mano de Ismael Díaz, en una jugada que generó polémica.

EVG