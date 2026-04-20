¿Qué necesita el América para calificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

América está cerca de asegurar su lugar en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Vencer a León y Atlas, o derrotar a uno y empatar con el otro, es lo que el América necesita para calificar a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La Fiera y La Academia son los dos últimos rivales de las Águilas en la fase regular del campeonato, y ambos son contrincantes directos en la lucha por clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Si los de Coapa, que marchan sextos en la tabla, ganan sus dos partidos aseguran su puesto en la Liguilla, pues tienen 22 unidades después de 15 jornadas, misma cosecha de puntos que guanajuatenses y tapatíos, que ocupan los puestos 7 y 8, de manera respectiva.

La lucha por nuestros objetivos continúa, nuestro enfoque no ha cambiado. 👊😤



¡Vayamos juntos hasta el final, Águilas! Partido a partido. 🦅 pic.twitter.com/qTYgLoSmb1 — Club América (@ClubAmerica) April 20, 2026

El América también garantizaría su lugar en la postemporada con un triunfo y una igualada, esto debido a que llegaría a 26 puntos, cifra a la que los Xolos de Tijuana, que se ubican décimos con 19 unidades, ya no alcanzarían.

América revive en la pelea por entrar a la Liguilla

El triunfo de 2-1 en la Jornada 15 sobre el bicampeón Toluca metió al América de lleno en la pelea por hacerse de uno de los tres lugares que quedan disponibles para la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

La victoria en el Estadio Azteca ante los Diablos Rojos puso a las Águilas en el sexto sitio con 22 unidades y mejor diferencia de goles que Atlas y León, que tienen la misma cosecha, además de que los dirigidos por André Jardine también suman un punto más que Tigres, que se ubica noveno.

Una derrota contra el Toluca hubiera dejado a los azulcremas con 19 unidades, y si bien seguirían vivas matemáticamente, se hubieran reducido muchos sus posibilidades de acceder a la Liguilla.

¿Qué pasa si América pierde un partido y gana el otro?

Si el América pierde ante León y vence al Atlas, o viceversa, terminaría la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX con 25 puntos.

Para clasificar a la Liguilla por el título del futbol mexicano en ese escenario, los de Coapa necesitarían que Tigres pierda uno de sus encuentros, pues así superarían a los de la UANL y cerrarían octavos, por lo que entrarían a la Fiesta Grande como el último calificado.

EVG