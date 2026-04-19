¡Al Momento! Así se jugaría la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

La fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está cerca de terminar, lo que dará paso a la Liguilla del futbol mexicano, la cual solo la disputarán los primeros ocho lugares de la tabla general, pues se quitó el Repechaje.

La Jornada 15 del certamen concluyó, lo que significa que solo restan dos fechas para que arranque la fiesta grande del futbol mexicano y si empezara ahora, habría grandes duelos en cuartos de final.

Los Pumas después de vencer al Atlético de San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX ı Foto: X de la Liga MX

Así se juega AL MOMENTO la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas (1) vs León (8)

Pachuca (2) vs Atlas (7)

Pumas (3) vs América (6)

Cruz Azul (4) vs Toluca (5)

Las Chivas son el líder del futbol mexicano con 34 puntos. Tienen una racha de tres triunfos en sus últimos cinco encuentros y su rival en cuartos de final sería el León, que entraría de octavo con el último lugar de Liguilla.

Jugadores de Chivas celebran una victoria en el Clausura 2026 de la Liga MX ı Foto: X de la Liga MX

De manera sorpresiva los Tuzos del Pachuca son sublíderes. Sin mucho ruido el cuadro comandado por Esteban Solari promete ser un rival complicado en la fase final y su rival serían los Rojinegros del Atlas, que se aferra a entrar a la fiesta grande.

En el que sin duda sería el choque más esperado en cuartos de final está el Clásico Capitalino. El premio de los Pumas de la UNAM por un torneo de 30 puntos sería enfrentar al América, que viene de ganarle al Toluca para acentuares en puestos de Liguilla.

Y por último, un encuentro entre clubes que parece no llegan en su mejor forma como lo son Cruz Azul y Toluca, que no tienen victorias en sus últimos cinco juegos. Es preocupante que La Máquina y los Diablos Rojos lleguen al cierre del campeonato sin victorias en sus más recientes cotejos.

Brian Rodríguez del América celebran su gol ante Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX ı Foto: X de la Liga MX

¿Cuándo inicia la Liguilla del futbol mexicano?

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se disputan el 2 y 3 de mayo y el 9 y 10 de mayo, ida y vuelta, respectivamente.

Posteriormente el 13 y 14 de mayo son las semifinales de ida, mientras que las vueltas son el 16 y 17 de mayo. La final de ida es el 21 de mayo y la vuelta 24.

Los Diablos Rojos del Toluca llegan como los bicampeones defensores del futbol mexicano. A pesar que su presente no es el mejor, no se puede descartar al monarca y menos si es comandado por Antonio Mohamed.

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