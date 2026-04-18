Keylor Navas pone a temblar a los equipos de la Liga MX con un poderoso mensaje

El portero Keylor Navas sigue atajando a gran nivel y tras la victoria ante el Atlético de San Luis lanzó un fuerte mensaje para todos los equipos de la Liga MX, dejando claro que los Pumas de la UNAM van por el título del futbol mexicano.

“Nosotros no podemos dejar de pensar en el título; esa ha sido nuestra meta desde el principio. Sabemos lo que nos trajo aquí: esfuerzo, trabajo, humildad, compañerismo. Aquí no hay estrellas individuales, la estrella es el equipo. Mientras sigamos trabajando vamos a tener opciones”, comentó Navas después del triunfo.

De esta manera Keylor Navas ‘amenazó’ a los equipos de la Liga MX con ir por el título del balompié azteca, que es la meta principal dentro del conjunto felino. Los Pumas no salen campeones desde el lejano 2011.

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Más que un equipo, somos una familia. 🐾🤍



Este triunfo tiene un significado especial. Cada balón disputado y cada esfuerzo en la cancha hoy tuvieron una dedicatoria que llega hasta el cielo. 🕊️✨



Estamos contigo, Pablo Bennevendo. Esta victoria es para ti, para tu familia y… pic.twitter.com/8mQINEVfpb — PUMAS (@PumasMX) April 18, 2026

Navas está hecho el mejor portero de la Liga MX. Semana a semana es responsable de mantener a los Pumas en la parte alta, con sus atajas permite que el club esté peleando el liderato del Torneo Clausura 2026 y de paso ya tengan amarrado su lugar en la Liguilla.

Sin embargo, el siguiente juego, que es la Jornada 16 del futbol mexicano, el Club Universidad no contará con Keylor Navas por llegar a la máxima cuenta de tarjetas amarillas, por lo que Efraín Juárez deberá ocupar a otro portero ante los Bravos de Juárez.

Pumas sigue en plan grande

Los Pumas siguen confirmando el gran momento que atraviesan en la temporada regular y, en el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026, el equipo de Efraín Juárez se llevó la victoria por marcador de 2-0 sobre el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Libertad Financiera.

El conjunto de Efraín Juárez podría catalogarse como el mejor conjunto cuando le toca jugar de visita, pues en el Clausura 2026 los auriazules se encuentran invictos cuando salen de casa.

Con este resultado, los Pumas se colocan en el segundo puesto de la tabla general del Clausura 2026 con 30 unidades, a falta del resultado de Cruz Azul y Pachuca, los únicos dos clubes que pueden bajar a los auriazules del subliderato.

Quedan dos cotejos en la campaña regular para los Universitarios y con su victoria de esta noche pueden pelear hasta el final de la temporada por ser líder de la competencia, que actualmente las Chivas son las que presumen el primer puesto en la general.

Por su lado, el Atlético de San Luis está en el decimoquinto escalón en el Clausura 2026, firmando un pésimo torneo para los potosinos y que, a falta de tres jornadas, podrían estar prácticamente fuera de la liguilla del futbol mexicano.

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