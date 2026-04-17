¡HERMOSO MOMENTO! El Cata Domínguez juega contra su hijo en el Atlético San Luis vs Pumas en la Liga MX

El Cata Domínguez posa con su hijo, Julio, en el Atlético de San Luis vs Pumas Sub-21.

Este sábado se vivió un momento muy tierno en el futbol mexicano, pues el defensor central Julio César Domínguez, de 38 años de edad, vivió un partido ante su hijo Julio César Domínguez Castillejos, de 18 años, en el Atlético San Luis vs Pumas en la Liga MX categoría Sub-21.

El Cata Domínguez, quien se encuentra celebrando 20 años de cerrera profesional, es futbolista del Atlético San Luis y pidió jugar esta jornada con la Sub-21, pues así podría compartir terreno de juego ante su hijo, quien milita en los Pumas Sub-21.

El Cata Domínguez jugando contra su hijo...



Previo al San Luis vs Pumas (Sub 21) Cata abrazó a su hijo Julio, su rival en el campo.



Cumplirá 20 años de carrera y este era de sus objetivos, jugar con su hijo en cancha



Historias que nos entrega el futbol.pic.twitter.com/ldcoiEtC2x — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 17, 2026

Al defensor central se le permitió bajar de categoría y así cumplió uno de sus grandes sueños. El exjugador del Cruz Azul fue capitán del combinado juvenil tunero y disputó todo el partido. Mientras que su hijo, Julio César Domínguez Castillejos, empezó en el banco de suplentes.

Julio Jr. ingresó en la segunda parte, al 74′, con lo que se completó un logro familiar. Antes del partido el zaguero central fue a saludar a su hijo y se fundieron en un abrazo, el cual revivieron al finalizar el partido.

Julio César Domínguez dijo: “Sabemos la importancia de jugarnos el pase a la Liguilla, pero era un sueño que tuve desde que empezó a jugar mi hijo de muy niño”.

Aunque el Atlético de San Luis debe vencer a Pumas en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX para mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla, el Cata aseguró que poder jugar con su hijo era una meta que debía cumplir.

“ESTO ES UN SUEÑO” 🥹



Cata no resistió y rompió en llanto, por poder compartir campo con su hijo.



“Va a llegar lejos” pic.twitter.com/ZikCAhE9VF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 17, 2026

“Ese sueño quedó intacto en mi cabeza y tocó la oportunidad de bajar a la 21. Sabía que él que el venía con esa categoría y se dio la oportunidad de jugar en contra”, dijo.

El Cata no pudo aguantar el llanto y entre lágrimas agregó: “Soy muy sentimental. Esto es un sueño que se cumplió a base de trabajo. Es lo que trato de inculcar a mis hijos, que siempre trabajen por algo, que sean disciplinados y Dios hace justicia a la gente que es honrada y trabaja. Pudimos compartir cancha en contra”.

Para terminar, lanzó un mensaje para su hijo: “Que siga su camino, que sea solo él, que decida su destino él, va a poder llegar lejos”. Por su parte, Julio César Domínguez Castillejos comentó: “Es un orgullo y felicidad compartir cancha con mi papá. Esto es gracias al esfuerzo que él hace en seguir e insistir”.

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