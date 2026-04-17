Dónde ver EN VIVO el partido Atlético San Luis vs Pumas de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

Atlético San Luis se enfrenta a Pumas en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

Para abrir la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tenemos dos partidos simultáneos, uno de ellos enfrenta al Atlético de San Luis ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Alfonso Lastras este viernes.

El Club Universidad llega ya clasificado a la Liguilla del futbol mexicano, pero no querrán dejar puntos en el cierre del certamen, pues pueden pelear por terminar en la cima, incluso siendo líderes. Pero para ello deben sumar de tres.

¡Hoy es viernes y juegan los Pumas! 💪🏻🐾⚽️



Con garra y espíritu universitario enfrentamos al Atlético de San Luis a las 19:00 horas 🕰️



¡A ganar, Pumas! 👊#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/tOBMKvhTe5 — PUMAS (@PumasMX) April 17, 2026

Del otro lado, el Atlético de San Luis se presenta como el lugar 14 de tabla general con 15 puntos. Las posibilidades de entrar a la fiesta grande de la Liga MX son pocas, pero no es imposible, aunque cada derrota y hasta empate lo aleja de esa oportunidad.

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¿Dónde ver el Atlético San Luis vs Pumas?

El Atlético San Luis vs Pumas, partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 17 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Día: 17 de abril

Hora: 19:00 horas

Señal: ESPN y Disney Plus

Pumas ya está en Liguilla

Los Pumas de la UNAM, al mando de Efraín Juárez, ya se encuentran en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX a falta de tres partidos para terminar la fase regular del certamen. A pesar de ya estar calificados buscarán cerrar en la parte alta.

Universidad Nacional incluso tiene oportunidad de terminar como líder del campeonato, ganando sus partidos y esperando una caída de Chivas, Cruz Azul y Pachuca, los equipos arriba de ellos.

El Club Deportivo Guadalajara tiene 31 puntos, La Máquina cuenta con 28 unidades, las mismas que los Tuzos, para ser primero, segundo y tercera de la general, respectivamente. Pumas es cuarto con 27 puntos.

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