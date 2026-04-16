Ni América ni Monterrey; Matías Almeyda tendría su futuro arreglado con un gigante de la Liga MX

El argentino Matías Almeyda es uno de los nombres recurrentes cuando se trata de llegar al banquillo de un equipo de la Liga MX en problemas y en el Clausura 2026 no es la excepción, pues se dice que ya tendría su futuro arreglado con un gigante del balompié azteca.

Cruz Azul vive momentos complicados luego del fracaso en la Concacaf Champions Cup, en donde no pudieron defender su título obtenido la campaña pasada siendo eliminados por el LAFC en cuartos de final, lo que pone al entrenador Nicolás Larcamón en una posición complicada.

La Máquina empezó bien el torneo al mando de Larcamón, pero ahora hilan seis juegos sin conocer la victoria y con el desastre que fue la participación en Concachampions, se dice que la directiva la piensa en posibles reemplazos.

En este sentido se dice que uno de los nombres que suenan en La Noria como posible nuevo entrenador es Matías Almeyda, quien se encuentra sin equipo luego de salir del Sevilla de España. Su proceso fue cortado por la directiva europea por malos resultados.

La situación en Cruz Azul es critica, pues Nicolás Larcamón tomó control total en el proyecto de los celestes, con refuerzos a su medida y la intención de hacer mejor las cosas que su antecesor, Vicente Sánchez, quien fue campeón de la Concacaf Champions Cup.

Sánchez, a pesar de salir campeón del certamen regional, no era del agrado del director deportivo cementero, Iván Alonso, por lo que se tomó la decisión de darle entrada a Larcamón, quien ahora tiene la presión de salir campeón de la Liga MX.

Cruz Azul en el cierre de la Liga MX

El Cruz Azul marcha en segundo lugar del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con 28 puntos, tres menos que el líder Chivas y empatado en unidades que el tercer sitio Pachuca. La Máquina ya tiene amarrado su lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

Ahora Larcamón debe cambiar la actualidad de los celestes, que no ganan desde el 10 de marzo, cuando vencieron 3-2 al Monterrey en la ida de los octavos de final de la Concachampions.

Poco más de un mes desde que La Máquina obtuvo su último triunfo. En Liga MX tiene cuatro compromisos sin obtener los tres puntos y su siguiente rival son los Xolos de Tijuana en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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