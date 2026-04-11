América y Cruz Azul empatan en el primer juego de Liga MX en el renovado Estadio Azteca; resumen y goles

Luego de casi dos años, el Estadio Azteca recibió actividad de la Liga MX con el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026, el clásico joven entre América y Cruz Azul, que terminó en un entretenido empate 1-1.

Al minuto 17 Patricio Salas, joven canterano americanista, abrió el marcador para los locales. El delantero remató de cabeza para un gran gol, el primero de las Águilas en el nuevo Estadio Banorte, que en dos meses será por tercera vez mundialista.

¡Goooooool del América! El primer gol de las águilas en el regreso a su casa lo hace Pato Salas 🦅🔥#CasaDeColosos pic.twitter.com/TDAAT6Wru3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

¡Gooooooool de Cruz Azul! Omar Campos entra solo al área y solo tiene que empujar el esférico para poner el empate 🤩🤩#CasaDeColosos pic.twitter.com/3xfUY6V4pJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Pato Salas ha ganado terreno en el eje del ataque azulcrema por el bajo nivel de Raúl Zúñiga y por las constantes lesiones de Henry Martín. Con buenas actuaciones el mexicano levanta la mano para ser el ‘9’ del equipo.

Cruz Azul reacciona al final del primer tiempo

Pese al gol, el conjunto de Coapa no tuvo tanto tiempo el balón. Fue el Cruz Azul quien marcaba y el ritmo del encuentro, con los locales atentos a robar el balón para buscar despliegues rápidos y letales.

La Máquina intentó generar peligro por las bandas. Carlos Rotondi, pegado a la banda izquierda, era el hombre al que buscan activar en profundidad, aunque sin éxito en la primera parte.

Nicolás Larcamón llegó al Clásico Joven presionado, pues a media semana sus jugadores cayeron por goleada de 3-0 ante el LAFC en cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El estratega uruguayo estaba muy intenso en su área técnica. Su ímpetu se contagió, pues a segundos del medio tiempo cayó el empate gracias a Omar Campos.

Noche de homenajes en el Estadio Azteca

Para el complemento André Jardine realizó modificaciones con lo que tenía en la banca. Mandó a Erick Sánchez e Isaías Violante en búsqueda de variantes ofensivas para sacar la victoria, porque sabía que el empate no le servía de nada.

En la previa del partido se realizaron varios homenajes por parte de la directiva del América. Primero se le entregó una playera conmemorativa a Jonathan Dos Santos y Sebastián Cáceres por cumplir 150 y 200 partidos con el club, respectivamente.

A cada futbolista le tocó una playera con el número de encuentros jugados como dorsal. Ambos fueron felicitados por sus compañeros y hasta el lesionado Luis Ángel Malagón estuvo en el campo para abrazarlos.

Después, la leyenda brasileña Arlindo Dos Santos fue homenajeada por haber marcador el primer gol en la historia del Estadio Azteca. Lo hizo el 29 de mayo de 1966 en un duelo amistoso entre el América y el Torino.

EVG