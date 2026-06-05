Lotería Nacional dedica billete y sorteo a la Selección mexicana

A una semana exacta del comienzo del Mundial 2026, se llevó a cabo la develación del billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4020 de la Lotería Nacional, el cual distingue precisamente a la Selección Mexicana, que el próximo 11 de junio abre el torneo contra Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca, denominado Ciudad de México durante el torneo.

ASÍ LUCIRÁ el billete con el que se le hace tributo al conjunto Tricolor. ı Foto: Especial

El evento tuvo lugar en el Teatro de la Lotería Nacional y estuvo encabezado por Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026. También estuvo Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF.

Lotería Nacional dedica billete a Selección Mexicana ı Foto: Especial

Durante su intervención, Mikel Arriola resaltó ante la presencia de los medios de comunicación que México será el primer país en recibir por tercera vez el evento más importante en la historia del futbol.

“Siéntanse muy orgullosos porque vamos a tener el evento más importante de la humanidad en nuestro país”, señaló en su intervención el comisionado de la FMF.

Por su parte, Gabriela Cuevas hizo énfasis en que del 11 al 19 de julio todos los mexicanos “seremos anfitriones, seremos locales”.

La directora general de Lotería Nacional indicó que “es un orgullo develar un billete conmemorativo a la Selección Mexicana de futbol”, pues “pocas cosas nos unen como el futbol”.

Gabriela Cuevas también resaltó que, bajo la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, México impulsa un Mundial Social con el fin de dejar beneficios permanentes para la población. “Queremos que esta Copa Mundial sea una oportunidad para generar encuentro, fortalecer comunidad y abrir nuevas oportunidades; porque el legado que permanezca en nuestras ciudades y en nuestra gente será nuestra mejor victoria”, indicó al respecto.

Lotería Nacional dedica billete a Selección Mexicana ı Foto: Especial

Al final del evento, Mikel Arriola entregó un jersey del Tricolor a Gabriela Cuevas y a Olivia Salomón, quien a su vez le dio al presidente de la FMF una serie de mensajes de buenos deseos para los dirigidos por Javier Aguirre, de parte de clientes de la Lotería Nacional.

La foto de los integrantes de la Selección Mexicana que sale en el billete conmemorativo fue una de las que el equipo se tomó el martes de esta semana en el Museo Nacional de Antropología.

El Sorteo Mayor Número 4020 que tiene el billete conmemorativo de la Selección Nacional se celebrará el próximo 14 de julio, cinco días antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA. Cuenta con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series.

A mediados de abril, la Lotería Nacional, en conjunto con Panini, lanzó un álbum especial para celebrar el Mundial 2026.

El fotolibro hace un recorrido por las dos ediciones previas del magno evento que se realizaron en nuestro país, las correspondientes a 1970 y 1986, además de que también se honra a la Selección Mexicana Femenil de 1971, que en calidad de anfitriona terminó subcampeona de aquel certamen efectuado en territorio nacional, luego de caer en la final frente a Dinamarca.