CM Punk se volvió loco y destrozó el celular de un aficionado tras derrota en WrestleMania 42 (VIDEO)

CM Punk tuvo una violenta reacción con un fan tras su derrota en la WrestleMania 42.

El luchador CM Punk perdió la compostura luego de explotar contra un aficionado al que le destrozó su celular, esto después de la derrota que sufrió a manos de Roman Reigns en la lucha estelar de la segunda noche de la WrestleMania 42, evento que se llevó a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

En redes sociales circula el video del altercado entre CM Punk y un fan, conflicto que ocurrió en el lobby del MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas pocas horas después del principal evento de la WWE.

CM Punk smacks away fan's phone after WrestleMania loss to Roman Reigns. 😬 https://t.co/4XueMMpb6u pic.twitter.com/UwKU3Ut1EH — TMZ (@TMZ) April 20, 2026

El problema comenzó cuando el aficionado sacó su celular para grabar a AJ Lee, esposa de CM Punk, y a la luchadora Bayley mientras ambas se abrazaban. Esto generó el enojo del luchador, que se dirigió hacia el fan para tirarle de un manotazo su celular, sin haberle dicho algo previamente.

Personal de seguridad interviene en conflicto entre CM Punk y aficionado

Al ver el altercado entre CM Punk y el aficionado, personal de seguridad del MGM Grand Hotel & Casino separó a ambos para evitar que el problema escalara.

El aficionado, notoriamente temeroso por la reacción del luchador de la WWE, se retiró del lugar mientras se disculpaba, al tiempo que la mirada del polémico gladiador seguía encima de él.

Así fue como terminó un duro fin de semana para CM Punk, a quien se le fue de las manos el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE ante Roman Reigns, quien reafirmó su dominio para dejar al Best In The World con el dolor de la derrota.

Así fue la derrota de CM Punk en las WrestleMania 42

La lucha estelar de la WrestleMania 42 entre CM Punk y Roman Reigns cumplió con las expectativas, pues se trató de un duelo intenso en el que los dos demostraron por qué son de los mejores exponentes de la WWE.

El cansancio acumulado de CM Punk le permitió a Roman Reigns obtener el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE, lo que significó para The Tribal Chief conquistar su séptimo título mundial en la WWE.

EVG