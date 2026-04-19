Finn Bálor derrota a Dominik Mysterio en WrestleMania 42 y cobra revancha (VIDEO)

En una lucha que terminó siendo callejera, Finn Bálor, quien salió en su versión más obscura, derrotó a Dominik Mysterio en WrestleMania 42 y consiguió su revancha contra el líder del grupo The Judgment Day.

En un combate en donde se utilizaron mesas y sillas, El Demonio Finn Bálor superó a quien era su compañero de agrupación y líder. Dominik poco pudo hacer para evitar la derrota, una que sin duda quedará marcada en su trayectoria.

El Demonio ha vuelto.



Finn Bálor gana en WrestleMania 👺 #WrestleMania pic.twitter.com/1FD9NUNZvF — Netflix España (@NetflixES) April 19, 2026

Al ser una lucha callejera, los gladiadores pudieron darse con todo e infringiese mucho daño. Fue una contienda sin cuartel de ida y regreso que emocionó mucho a los asistentes al segundo día de WrestleMania 42.

En la secuencia final parecía que todo estaba terminado para El Domino Bálor, pero se levantó para una última estocada a su rival. Tomó a Dominik y lo estrelló contra una silla, para después colocarlo sobre una mesa. Todo el mundo sabía lo que venía.

Finn Bálor se colocó en lo alto de la tercera cuerda. Saltó y le pegó a Mysterio con ambas piernas, quebrando la mesa al mismo tiempo. Después, lo colocó espaldas planas y el tercero sobre la superficie inició la cuenta de tres. Dorty Dom no pudo levantarse.

Penta defiende su título

El luchador mexicano Penta Zero Miedo hizo historia esta tarde al defender en WrestleMania 42 el Campeonato Intercontinental de la WWE. El orgullo de Ecatepec resultó ganador del combate de escaleras ante otros cinco rivales.

Para ganar Penta le aplicó un Mexican Destroyer desde una escalera a Je’Von Evans. Después, el gladiador azteca subió a lo alto de otras de las escaleras y desamarró el cinturón del Campeonato Intercontinental. En este tipo de contiendas es la única forma de ganar.

El reinado de Penta con el título Intercontinental ha dejado grandes momentos, pero sin duda el defender la corona en una lucha de escaleras en el segundo día de WrestleMania 42 es el mayor de punto de su carrera deportiva.

WrestleMania es el evento en donde todos los luchadores sueñan con estar. Los rivales del mexicano fueron Je’Von Evans, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Rey Mysterio. Todos ellos intentaron destronar a Penta, pero no pidieron hacerlo.

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